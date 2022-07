Medvědí dno

srovnává současnou situaci na trzích a v ekonomice s tím, jak to v průměru vypadalo na dně medvědího trhu. Podíváme se na výsledky této analýzy spolu s tím, co tvrdí Morningstar ohledně podhodnocenosti některých akcií na trhu.



Morgan Stanley v následujícím obrázku konkrétně porovnává dva tržní a dva makroukazatele ze současné doby se standardem dna medvědích trhů minulosti. Inflace se nyní drží na výrazně vyšších úrovních, než bylo standardem, nezaměstnanost je naopak znatelně níže. Výsledek je pak intuitivní – na pokles inflace by bylo potřeba útlumu ekonomiky zvedajícího nezaměstnanost. S tím, že jde o „poptávkové“ uvažování, v tuhle chvíle přitom nejen americká ekonomika stále trpí řadou nabídkových tenzí. „Tentokrát jinak“ je tak nejen z tohoto důvodu ve hře. Co ony dva tržní ukazatele v grafu?







Zdroj: Twitter



Prvním ukazatelem zaměřujícím se na trhy je poměr cen a zisků obchodovaných firem. PE je nyní znatelně nad valuacemi ze standardního dna medvědího trhu, což se rýmuje s tím, co tu o valuacích poslední dobu píšu. Poslední sloupce grafu pak ukazují rizikové spready na méně kvalitních korporátních dluhopisech. Tyto spready se nyní nachází výrazně níže, než medvědí průměr. A to se také rýmuje s relativně vysokým PE. A také tím, co jsem tu před pár dny psal ohledně srovnání současné tržní situace s tím, co se na trzích dělo kolem finanční krize. Tedy:



Valuace jsou nyní výrazně výše a to i na úrovni PEG. Investoři tedy nyní platí stále relativně hodně jak za zisky současné, tak za zisky očekávané. Jelikož sazby se už dostaly ke 3 %, příčinou mohou být hlavně relativně nízké rizikové prémie. Ty akciové nejsou to samé, jako dluhopisové, ale poslední sloupce grafu přece jen tuto tezi potvrzují.



Ač se to tedy nemusí na první pohled zdát (zejména z cenového vývoje letošního roku), trhy jsou stále poměrně dost optimistické. Ale podle některých názorů se dají najít výrazně podhodnocené společnosti. Například Morningstar před pár dny zveřejnila seznam 33 akcií pro třetí čtvrtletí letošního roku. A u některých z nich podle analytiků této společnosti dosahuje poměr ceny akcie k její odhadované hodnotě hodně nízkých čísel.



Například u Beyond Meat je poměr na 0,35, u Boston Beer 0,45, Bath & Body Works 0,36, Hanesbrands 0,41, Lithium Americas 0,35 a i u pozorně sledované Meta Platforms trh podle Morningstar podhodnocuje akcii o 66 % (onen poměr je 0,44). Na některé firmy se tu podíváme detailněji.