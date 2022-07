Obavy z energetické krize tlačí sentiment do záporu, výjimky tvoří reportující akcie

Americké akcie dnes otevřely smíšeně a dále mírně klesají. Za negativním sentimentem stojí rostoucí obavy, že Evropa může ztratit přístup k ruskému plynu, čímž narůstají i obavy z recese.



Výjimku tvoří technologický index Nasdaq , který mírně roste díky gigantům, jako je .com a . Pomáhají také akcie Netflixu. Ten ve výsledcích nepotvrdil obávaný pokles uživatelů o 2 miliony a oznámil rovněž lepší příjmy, než se čekalo. Navíc do konce roku počítá s návratem k růstu počtu předplatitelů. Více ZDE.



Evropské akcie se rovněž potácejí v červených číslech a podobně jako v zámoří i zde tvoří zelenou výjimku informační sektor s podporou výrobce zařízení pro výrobu čipů . Tomu se i přes účetní šarády podařilo udržet vysokou poptávku od producentů čipů nadále převyšující výrobní kapacitu společnosti. Více ZDE.



Evropská unie se mezitím připravuje na scénář, kdy Rusko zastaví vývoz plynu jako odvetu proti sankcím za jeho invazi na Ukrajinu. To vyvolalo obrat v aktivech a státní dluhopisy rostly, přičemž výnos amerického 10letého benchmarku klesl zpět pod 3 %. Německý 10letý výnos klesl o 5 bps na 1,23 % a britský 10letý výnos klesl o 9 bps na 2,09 %. EU navrhla, aby se během příštích osmi měsíců snížila spotřeba zemního plynu o 15 %, aby se zajistilo, že jakékoli úplné přerušení dodávek zemního plynu z Ruska nenaruší průmysl přes zimu.



Evropští investoři také již vyhlíží zítřejší zasedání Evropské centrální banky ve Frankfurtu, kde by mělo dojít k prvnímu zvýšení sazeb po 11 letech na pozadí zpomalujícího růstu, války na Ukrajině a ohrožení dodávek energie.



Inflace ve Velké Británii dosáhla v červnu dalšího nového 40letého maxima, když ceny potravin a energií nadále stoupají a eskalují historickou krizi životních nákladů.



Ropa West Texas Intermediate klesla pod 103 dolarů za barel.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4807 -0.1136 24.5255 24.4474 CZK/USD 23.9760 0.0918 24.0555 23.8295 HUF/EUR 397.1904 -0.2945 400.4430 395.5452 PLN/EUR 4.7714 0.3491 4.7952 4.7427

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8951 -0.0878 6.9327 6.8739 JPY/EUR 141.0585 -0.1949 141.9315 140.6387 JPY/USD 138.1450 -0.0195 138.3745 137.9690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8513 -0.1121 0.8543 0.8500 CHF/EUR 0.9914 0.0782 0.9948 0.9881 NOK/EUR 10.1534 0.1070 10.1846 10.1231 SEK/EUR 10.4494 -0.2187 10.4811 10.4469 USD/EUR 1.0211 -0.1857 1.0273 1.0175

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4486 -0.0435 1.4529 1.4428 CAD/USD 1.2883 0.0855 1.2907 1.2855