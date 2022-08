Komerční banka potěšila růstem zisku, Fed potvrdil přísné utahování měnové politiky a futures jsou lehce v červném

navýšila v uplynulém kvartálu zisk o více než polovinu, čímž předčila očekávání trhu. Čína po včerejší návštěvě Pelosi na Tchaj-wanu oznámila odvetná opatření vůči tomuto ostrovu. Představitelé Fedu včera odmítli, že by nyní utahovali měnovou politiku s menší přísností, a to i navzdory hrozbám recese americké ekonomiky. Hladiny vody na řece Rýn nebezpečně klesají k bodu, kdy by se fakticky uzavřel a futures na evropské akciové indexy jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,0 %.

zakončila druhé čtvrtletí roku 2022 s čistým ziskem 4,81 miliardy korun, meziročně vyšším o 54 procent a čistým úrokovým výnosem 7,30 miliardy korun, meziročně vyšším o 47 procent. Oběma z hlavních čísel hospodaření předčila očekávání, konsensus analytiků pro Bloomberg pracoval s úrovněmi 4,59 mld. Kč, respektive 7,17 mld. Kč. Vedení očekává, že úvěrové portfolio Skupiny zaznamená v roce 2022 vyšší střední jednociferné tempo růstu. Celkové čisté bankovní výnosy Skupiny za rok 2022 by měly ve srovnání s rokem 2021 růst o více než 20 % ve srovnání s nízkou základnou roku 2021, ovlivněnou pandemií Covid-19. Růst výnosů bude tažen hlavně růstem čistého úrokového výnosu. Náklady rizika by v roce 2022 měly zůstat pod odhadovanou normalizovanou úrovní kolem 30 bazických bodů.



Americká předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi slíbila, že USA neopustí Tchaj-wan, a znovu potvrdila podporu demokraticky zvolené vlády v Tchaj-peji navzdory novým hrozbám vojenské akce ze strany Pekingu. Čína, která považuje Tchaj-wan za součást svého území, ohlásila vojenská cvičení kolem ostrova, čímž hrozí vyvolání krize mezi největšími světovými ekonomikami. Čína také v odvetě omezila obchodování s některými produkty Tchaj-wanem a varovala letecké společnosti působící v Asii, aby se vyhnuly létání v okolo tohoto ostrova.



Představitelé Fedu se fakticky odvrátili od narativu finančních trhů z minulého týdne, že se odklání od zpřísnění měnové politiky vzhledem k tomu, že je na obzoru pokles ekonomiky. Prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Daly uvedla, že centrální banka je zcela jednotná při snižování inflace, zatímco Loretta Mester z Clevelandu uvedla, že chce vidět „velmi přesvědčivé důkazy“, že meziměsíční růst cen se zmírňuje. Jejich poznámky, spolu s poznámkami dvou dalších prezidentů okresních bank, pomohly k prudkému nárůstu výnosů státních dluhopisů, když obchodníci přehodnotili, o kolik ještě centrální banka zvýší úrokové sazby a zda by mohla přikročit k jejich snížení už na začátku roku 2023.



Hladiny vody na řece Rýn nebezpečně klesají k bodu, kdy by se fakticky uzavřela, což ohrožuje obchod s obrovským množstvím zboží v době, kdy se kontinent snaží odvrátit ekonomickou krizi. Řeka v německém Kaubu – klíčovém průjezdním bodě pro přepravu komodit – má do víkendu klesnout na 47 centimetrů, takže ji od nesplavnosti bude dělit jen 7 centimetrů. To by zastavilo tok produktů od paliva až po chemikálie, když se vlády zároveň snaží zabránit energetické krizi, která by uvrhla region do recese.



Liz Truss zvýšila svůj náskok před rivalem Rishi Sunakem, přičemž průzkumy naznačují, že je na dobré cestě k tomu stát se nástupkyní po Borisu Johnsonovi ve funkci premiéra Spojeného království. Podle úterního průzkumu YouGov mezi členy konzervativní strany pro The Times je ministryně zahraničí o 34 bodů před svým soupeřem. To je výrazně větší náskok než o 18 bodů v posledním průzkumu před téměř dvěma týdny.