Červnové maloobchodní tržby nepatrně vzrostly, meziroční propad pokračuje

Maloobchodní tržby v červnu pokračovaly v meziročním poklesu, snížily se o šest procent. V květnu to bylo podle revidovaných údajů o 6,6 procenta. V červnu si opět pohoršily všechny typy prodejen s výjimkou lékáren a drogerií. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byly tržby v maloobchodě vyšší o 0,2 procenta.



"Na poklesu se podílel především nižší prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin a nižší prodej výrobků pro domácnost," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.



Nespecializované prodejny s převahou potravin si proti loňskému červnu pohoršily o 5,5 procenta, specializované prodejny potravin o 4,5 procenta. Tržby v prodejnách oděvů a obuvi klesly o 13,3 procenta, obchody se sportovními potřebami utržily o téměř 12 procent méně, obchody s elektronikou měly tržby nižší o 11,3 procenta a prodejny potřeb pro domácnost zaznamenaly pokles o bezmála deset procent.

"Maloobchodní tržby v posledních měsících vesměs stagnovaly a opticky příznivější meziroční dynamika ve výši 6 % byla tažena zejména nízkou srovnávací základnou z titulu loňských pandemických restrikcí. Tento efekt však květnem odezněl, což vedlo k citelnému meziročnímu propadu tržeb, který tak pokračoval jen v nepatrně slabší míře i v červnu," říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

"Na druhou stranu květnový meziměsíční propad tržeb se v červnu nezopakoval, což je do jisté míry příznivá zpráva. Důvěra domácností se však nachází na svých historicky nejslabších úrovních a předznamenává, že spotřeba bude postupně zpomalovat. Ve srovnání s průměrem předpandemického roku 2019 byly maloobchodní tržby v červnu o 1,6 % vyšší, v nominálním vyjádření, tj. z pohledu výdajů domácností, byly vyšší o 21 % . Za celé první pololetí maloobchodní tržby vzrostly o 1,6 %," dodává Seidler.



Šestý měsíc v řadě klesly tržby internetovým obchodům, pokles ale v jejich případě výrazně zpomalil. Zatímco v předchozích měsících byl vyšší než deset procent, v červnu to bylo 2,8 procenta.



Tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly meziročně o 7,2 procenta. Lidé méně utratili jak za koupi aut včetně náhradních dílů, tak za opravy. "Také prodeje automobilů meziměsíčně stagnovaly a meziroční propad prodejů jen nepatrně zesílil z 6,6 na 7,2 %. Registrace nových a ojetých automobilů za červenec však žádné zlepšení nepřináší, když nové registrace propadly o 27 % yoy. Ačkoli negativní čísla u nových registrací byla do velké míry stále důsledek nedostatečné výroby v automobilkách následkem problémů v dodavatelských vztazích, efekt slábnoucí poptávky po automobilech lze nalézt i v registracích ojetých vozů. Ty v červnu poklesly meziročně o 20 %, v červenci však meziroční propad zesílil na 30 %. Přitom v posledním roce rostly registrace dvouciferným tempem, jelikož nové automobily byly z titulu dlouhých čekacích lhůt méně dostupné," říká Seidler.





"Za celé druhé čtvrtletí se maloobchodní tržby snížily meziročně o 2,7 procenta, tržby za potraviny klesly o 3,8 procenta, tržby za nepotravinářské zboží se snížily o 1,7 procenta a za pohonné hmoty o 3,5 procenta," uvedla ředitelka odboru statistiky obchodu ČSÚ Marie Boušková. Při srovnání s předcovidovým obdobím, tedy s druhým čtvrtletím roku 2019, se však maloobchodní tržby přepočtené do srovnatelné cenové hladiny v letošním druhém kvartálu zvýšily o 1,4 procenta.



Epidemie koronaviru vypukla v Česku v březnu 2020. Protiepidemická opatření poté několikrát omezila prodej v kamenných obchodech.

Zdroj: ČTK, ČSÚ, ČBA