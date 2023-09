Jan Bureš: Maloobchod potvrzuje oživení spotřeby

Zatímco průmysl klopýtá, maloobchod se naopak staví na nohy o něco sebevědoměji, než jsme čekali. Maloobchodní tržby v červenci vzrostly o 0,1 % meziměsíčně a meziroční pokles tak zvolnil z -3,9 % na -1,8 %. Pokud by se vzal v potaz rychlý růst prodejů motorových vozidel, byl by maloobchod dokonce v lehkém meziročním plusu.



Po sezónním očištění je vidět, že pomalu oživují prodeje napříč většinou sledovaných kategorií včetně oděvů a potravin. Ty byly nejnižší na konci letošní zimy a s odezníváním potravinové inflace prodeje pozvolna narůstají. K lehkému poklesu (meziměsíčně po sezónním očištění) došlo pouze u elektroniky a IT vybavení, to ovšem z relativně vysokých úrovní - jedná se o kategorii, která byla nejméně zasažena nástupem energetické krize a inflační vlny.







Celkově dnešní čísla přinesla určité uklidnění po včerejším velmi slabém výsledku červencového průmyslu. Zdá se, že oživení české ekonomiky ve třetím kvartále dále pokračuje, pravděpodobné však o něco pomaleji, než jsme očekávali jak my (0,4 % mezikvartálně), tak i centrální banka (0,7 % mezikvartálně). Nijak pozitivně také o startu do třetího kvartálu nevypovídaly některé tržní služby - slábly tržby v dopravě, pohostinství a také služby pracovních agentur. Procitání české ekonomiky z “mělké” recese druhé poloviny roku 2022 tak může být nakonec ještě pozvolnější, než jsme čekali.



Věříme, že pro centrální banku zatím nebudou červencová čísla z průmyslu a maloobchodu klíčová. Klíčová bude dynamika jádrové inflace, mzdová vyjednávání a další politika ECB.