Taiwan a daně ve stínu trhu práce. Očekávání otočky Fedu projde dalším testem

Napětí kolem Taiwanu se zdaleka nezmenšuje a Čína se snaží o pravý opak. Na finanční trhy však zatím dojem neudělala a nervozita se zde nijak zvlášť nešponuje. A podstatný dopad nemá ani vývoj v americkém Kongresu, kde demokrati našli většinu pro daňový zákon zavádějící 1procentní daň z firemních odkupů akcií. Poměrně slušná data z německého průmyslu pak zůstávají v podstatě na okraji zájmu.

Závěrem týdne se bude řešit, co jiného, Fed a recese. Tentokrát v kontextu čerstvých dat z amerického trhu práce. Stejně jako minule se od nich čeká, že naznačí ochlazení, a to jak u tvorby pracovních míst, tak u mezd. To by zároveň byl výsledek, který by podle nás trhům vyhovoval. Stále to vypadá, že jsou zde velká očekávání obratu v politice Fedu, a investoři tedy nepotřebují, aby další sada silných čísel tento předpoklad narušila. Příliš silný trh práce by se přidal k dalším signálům, že sázet na otočku Fedu je velké riziko. Přicházejí hlavně ze strany samotné centrální banky: Naposledy Loretta Mesterová uvedla, že vidí sazby až nad 4 procenty a po dosažení vrcholu čeká období stability.

Naproti tomu je otázkou, jak moc si růst zaměstnanosti může dovolit ochladnout, aby příliš nepodpořil očekávání recese. Bank of England včera jako první z hlavních bank jasně varovala před déle trvajícím poklesem ekonomiky, ovšem trhy sledují hlavně USA a tam zatím očekávání tak daleko zdaleka nedospěla. A domníváme se, že výsledek nad 200 tis. strach z recese na scénu nevrátí. Co se týče vlivu na akcie, implikace pro politiku Fedu by měly zůstat důležitější. A jako vždy zřejmě interpretaci čísel náležitě zamotají revize a rozpory mezi čísly z firem a domácností.

Na akciích je dopoledne poměrně opatrné, hlavní indexy v Evropě ztrácejí cca do půl procenta a americké futures jsou těsně v záporu. Žádné podstatné změny nesledujeme na dluhopisech a také eurodolar pouze drží pozice po včerejším nárůstu. Obchoduje se tak u 1,0230.

Koruna má tendenci dál odevzdávat včerejší zisky a obchoduje se u 24,60 za euro. Domácí data o maloobchodu byla lepší, než se čekalo, stále však jde o poměrně velký propad (-6,0 pct). Podstatná však nejsou tolik data, jako spíše zásahy ČNB. Ta se k usměrňování trhu včera znovu přihlásila, ale zároveň posunula prognózu a sama čeká slabší korunu (24,80) oproti dnešku. Teoreticky by tedy mohla kurz pustit o něco výš.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6115 0.1342 24.6388 24.5707 CZK/USD 24.0640 0.3398 24.0810 23.9830 HUF/EUR 394.8327 -0.1351 395.5409 393.6623 PLN/EUR 4.7051 -0.1648 4.7183 4.7018

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9028 -0.2049 6.9235 6.8957 JPY/EUR 136.0635 -0.1380 136.5585 135.9200 JPY/USD 133.0500 0.0538 133.4270 132.8510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8430 0.0000 0.8431 0.8410 CHF/EUR 0.9766 -0.2350 0.9797 0.9762 NOK/EUR 9.9791 0.0617 9.9835 9.9593 SEK/EUR 10.3695 -0.0280 10.3771 10.3539 USD/EUR 1.0227 -0.2049 1.0252 1.0218

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4393 0.2735 1.4393 1.4335 CAD/USD 1.2887 0.1702 1.2888 1.2864