Recese americké ekonomiky? Šance zhruba třetinová. Fed v září přidá 50 bps, říká hlavní ekonom Goldman Sachs

Hlavní ekonom Jan Hatzius na Bloombergu uvedl, že poslední data z americké ekonomiky byla na straně inflace trochu horší, než se čekalo. Nicméně celkově jej nic nepřekvapilo a nemění tak svůj pohled na dění v americkém hospodářství. Inflace se drží vysoko, Fed proto zvyšuje sazby, což ale podle ekonoma v základním scénáři recesi nevyvolá.



Podle ekonoma existuje v následujících 12 měsících asi třetinové riziko recese. Nyní je však ekonomika spíše na cestě k „hladšímu přistání“ a trh práce by měl ochladit zejména na straně počtu nových pracovních míst namísto prudšího zvýšení nezaměstnanosti. „Vidíme určité známky, že toto je směr, kterým se pohybujeme,“ dodal ekonom.



Finanční trhy podle Hatziuse nyní také počítají se zhruba třetinovou pravděpodobností recese. Pokud by jí přičítaly pravděpodobnost větší, byly by patrné větší změny. Ekonom přitom čeká, že Fed zvýší v září sazby o 50 bazických bodů a pak do konce roku ještě dvakrát, pokaždé o 25 bazických bodů. Trhy „jsou tomu docela blízko“.





„Jestliže tempo růstu klesne a v příštím roce se bude pohybovat pod potenciálem, nepřijde podle mě snížení sazeb,“ míní Hatzius. Trhy ale podle něj pracují s průměrem různých scénářů. Následně byl ekonom tázán na svůj odhad neutrálních sazeb. Tedy výše sazeb, které by americkou ekonomiku ani nestimulovaly, ani nebrzdily. Hatzius odpověděl, že jde o koncept, který se zdá být relevantní pro hodně ekonomů. On sám mu ale velkou důležitost nepřikládá i proto, že odhady neutrálních sazeb se mohou v čase hodně měnit.



Namísto neutrálních sazeb Hatzius Fedu doporučuje, aby se zaměřil na vývoj finančních podmínek. Ty by měly být „konzistentní s postupným dosažením cíle Fedu“. K tomu ekonom dodal, že Fed hovoří o neutrálních sazbách mezi 2,25 – 2,5 %, což je úroveň, na kterou se nyní již se svými klíčovými sazbami dostal. „Podle mého názoru to ale v rámci úvah o ekonomice není významná věc,“ míní Hatzius.



Evropská centrální banka bude podle ekonoma zvedat sazby i přesto, že evropská ekonomika ochlazuje. dříve počítal s tím, že sazby ECB se dostanou až na 1,75 %, nyní banka snížila odhad cílových sazeb na 1,5 %.



Zdroj: Bloomberg