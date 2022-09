Britský regulátor se obává dopadu akvizice Activision gigantem Microsoft na hospodářskou soutěž. Plánuje hloubkové šetření

Britský antimonopolní úřad (CMA) se obává, že plán americké softwarové společnosti na převzetí výrobce počítačových her Blizzard za 69 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu Kč) by mohl narušit hospodářskou soutěž v oblasti herních konzolí. Plán je proto podle CMA zapotřebí podrobit hloubkovému vyšetřování. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Transakce, kterou firmy a Blizzard oznámily letos v lednu, je největším převzetím ve videoherním průmyslu.



Microsoft je výrobcem herních konzolí Xbox. Společně s japonskými konkurenty a Nintendo již dlouhou dobu trhu s herními konzolemi dominuje. Britský úřad se obává, že by mohl současné i případné budoucí konkurenci odepřít přístup k populárním hrám firmy Blizzard. "Znepokojuje nás, že by mohl využít kontroly nad populárními hrami, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft, k poškození konkurence," uvedla Sorcha O’Carrollová, která má v CMA na starosti firemní fúze.



Firmy a uvedly, že hodlají s úřadem dál spolupracovat. "Chceme, aby lidé měli větší přístup ke hrám, ne menší," prohlásil místopředseda správní rady Brad Smith. "Firma , která je lídrem v odvětví, říká, že je znepokojena kvůli Call of Duty. My ale říkáme, že jsme odhodlaní zpřístupnit tu samou hru v ten samý den na konzolích Xbox i na konzolích PlayStation (společnosti Sony)," dodal.



Firma uvedla, že nadále počítá s dokončením transakce do poloviny příštího roku. Převzetí ještě bude muset získat povolení ve Spojených státech a dalších významných jurisdikcích, včetně Evropské unie a Číny, napsala agentura Reuters.