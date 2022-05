Buffett se v úvodu roku rozšoupl. Podstatně víc vsadil na Chevron a Activision, zisk jeho firmy ale klesl

Společnost amerického miliardáře Warrena Buffetta vykázala za první čtvrtletí meziroční pokles čistého zisku o 53 procent na 5,46 miliardy dolarů. Konglomerát není imunní vůči zpomalující americké ekonomice, napsal zpravodajský server CNBC. Firma výrazně posílila pozici v ropné společnosti , která je nyní čtvrtou nejvíce zastoupenou akcií v portfoliu Berkshire.

Provozní zisk Berkshire, který zahrnuje zisky z nesčetných podniků, jež smíšený koncern vlastní, jako jsou pojišťovny, železnice a veřejné služby, se meziročně nezměnil a činil 7,04 miliardy dolarů.

O 94 procent na 47 milionů dolarů klesl zisk klíčové divize pojišťovnictví. Berkshire vlastní například pojišťovnu Geico, která pojišťuje automobily, a zajišťovnu General Reinsurance.

Vzhledem k širšímu poklesu trhu vykázala společnost ztrátu 1,58 miliardy dolarů ze svých investic. Buffett však vždy akcionářům doporučuje, aby čtvrtletní výkyvy investic ignorovali.

Zpětný odkup akcií Berkshire v období od ledna do března zpomalil na 3,2 miliardy dolarů z 6,9 miliardy dolarů ve čtvrtém čtvrtletí 2021. Společnost byla v uplynulém kvartále velmi aktivní v oblasti akvizic.

Berkshire během prvního čtvrtletí výrazně zvýšila svou sázku na . Investice do ropné firmy měla na konci března hodnotu 25,9 miliardy dolarů, což je velký skok oproti hodnotě 4,5 miliardy dolarů na konci roku 2021. Podíl v Blizzard, který tvořil 1,87 procenta kmenových akcií vývojářské společnosti, stoupl na 9,5 procenta. Akcionáři amerického vydavatele videoher Blizzard na konci dubna schválili dohodu o převzetí podniku softwarovým gigantem za 68,7 miliardy dolarů.



Začátkem března Berkshire odhalila 14,6procentní podíl v producentovi ropy a plynu , do kterého investovala asi šest miliard dolarů. Nyní má hodnotu více než sedm miliard dolarů. Téhož měsíce koncern oznámil, že za 11,6 miliardy dolarů koupí pojišťovnu Alleghany. Společnost dále koupila 121 milionů akcií výrobce osobních počítačů a tiskáren . Podíl má nyní hodnotu kolem 4,5 miliardy dolarů.



Berkshire utratila ve čtvrtletí za akcie 51 miliard dolarů a její podíl hotovosti se propadl spolu s investicemi a zpětnými odkupy na zhruba 106 miliard dolarů. Je to ale stále nad Buffettem upřednostňovanou bezpečnou hranicí, podotkl Bloomberg. Miliardáře od nákupů neodradily ani utíkající inflace a geopolitické napětí. Konglomerát má mnoho zdrojů generujících hotovost, například již zmíněné pojišťovny. Buffett akcionáře ujistil, že rezervy nevyschnou. "Vždy budeme mít spoustu hotovosti," řekl. "Je to jako s kyslíkem, je tu pořád, ale když na pár minut zmizí, je po všem," rozvedl s tím, že zpětné odkupy teď pro firmu nejsou atraktivní.

Buffett nicméně v sobotu na výroční valné hromadě čelil dotazům, proč nevyužil propadu, už když pandemie propukla. Investor - nikoli poprvé - uznal, že jeho firma si nevede pokaždé dobře v časování svých nákupů aktiv. Docela dobře si ale podle něj vede v tom “zjistit, kdy za svoje peníze dostáváme dost”.

Buffett uvedl, že je to "opravdu dobrý pocit" oslovit akcionáře osobně poté, co se poslední dvě setkání konala bez nich. Mezi účastníky byl i šéf banky Chase Jamie Dimon a herec Bill Murray.

Jedenadevadesátiletý Buffett patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg je Buffett šestým nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě kolem 117 miliard dolarů.

Zdroje: Bloomberg, ČTK