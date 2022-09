Víkendář: Změna není vždy procházkou po růžovém koberci, šéf firmy nemusí být oblíben, důležitý je respekt

„Nejudržitelnější“ evropská letecká společnost Wizz Air chce i přes náročné prostředí expandovat jak v Evropě, tak v Asii. Její ředitel a zakladatel Jozsef Varadi na Bloombergu hovořil o její strategii i vývoji v celém odvětví. Nejdříve ale vyprávěl o tom, že si nikdy nemyslel, že se stane podnikatelem. Začínal v , následně pracoval v maďarské letecké společnosti Malév, a to v době, kdy šlo o „typickou socialistickou firmu“. V ní ale Varadi podle svých slov zjišťoval, jakým směrem se chce dál ubírat a jaké jsou vlastně jeho schopnosti a možnosti.



V roce 2003 EU schválila přijetí nových zemí včetně Maďarska a zároveň se změnilo prostředí v leteckém byznysu směrem k větší konkurenci. To vše podle podnikatele představovalo příležitost, kterou se rozhodl využít. Rychle ale zjistil, že nemá dostatek zdrojů a jednu chvíli byla firma na hranici bankrotu. V tu chvíli na Varadiho doléhala i zodpovědnost, kterou cítil za své zaměstnance. Zároveň měl ale z jejich strany obrovskou podporu, která se projevila i tím, že odmítli firmu opustit ve chvíli, kdy byla v problémech. A dál pracovali na tom, aby Wizz Air nakonec uspěla.



„Nikdy nebude fungovat všechno,“ uvedl podnikatel, podle kterého pro úspěch stačí, když vyjde pár pokusů. Poukázal v této souvislosti na rozdílnou kulturu ve Spojených státech a v Evropě. V USA je podle něj společensky přijatelné, pokud někdo nedosáhne úspěchu. V Evropě se ale na takového člověka pohlíží negativně, což souvisí i s tím, že podnikatelská kultura zde není tak rozvinutá. „Dělám chyby, bez nich bych nezjistil, nenaučil bych se, co můžu dokázat,“ řekl také Varadi.







Jak bude celé odvětví vypadat za deset let? Na tuto otázku podnikatel odpověděl, že jeho odvětví je pro něj fascinující a mobilita je jednou ze základních potřeb lidí. Poptávka po službách tedy bude, výzvou je posunout celé odvětví k větší udržitelnosti. Wizz Air podle slov jejího zakladatele zkouší řadu technologií, které by měly vést k dekarbonizaci. Pomáhá jí i to, že podle Varadiho má nejmladší letadla, která mají nejnižší spotřebu paliva. „Relativně ke zbytku odvětví jsme dost zelení,“ dodal.



Nízkonákladové firmy komoditizují celé odvětví, cestování se stává komoditou, míní expert. A tento trend bude dál pokračovat. Wizz Air se na počátku zaměřovala zejména na klienty, kteří létali „ze západu na východ“. Tedy například z Londýna do Polska. Nyní je portfolio služeb širší a firma se „pokouší porozumět tomu, kam se lidé chtějí přesouvat.“ Na závěr pak Bloomberg připomněl Varadiho slova, podle kterých šéf firmy nemusí být oblíben. K tomu v rozhovoru dodal, že podle něj tomu tak skutečně nemusí být, šéf nemusí mít smysl pro humor a podobně. Důležitý je respekt.



„Tohle pro mě není milostný příběh. To, aby vás lidé měli rádi, je mnohem méně důležité než respekt. Ten potřebujete. Musíte se také smířit s tím, že pokud vedete ostatní, budete vytvářet kontroverzi. Půjdete proti zájmu některých lidí, ale bez toho změna nepřijde. Změna není procházkou po růžovém koberci,“ uzavřel Varadi.



Zdroj: Bloomberg, Youtube