Skandinávské aerolinky SAS požádaly v USA o ochranu před věřiteli

Skandinávská letecká společnost SAS požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli a varovala, že stávka pilotů ovlivňuje její finanční situaci a likviditu. Podání žádosti má urychlit transformaci aerolinek, které budou po celou dobu konkurzního řízení nadále poskytovat veškeré služby zákazníkům, i když stávka pilotů zahájená v pondělí ovlivňuje její letový řád, uvedla společnost.



"Aby mohla pokračovat v realizaci důležitých bodů plánu, SAS a její určité dceřiné společnosti dobrovolně požádaly v USA o postup podle kapitoly 11, což je právní proces finanční restrukturalizace prováděný pod dohledem amerického federálního soudu," uvádí se v prohlášení.



Aerolinky SAS mají podle vlastního odhadu dostatečnou likviditu, aby v nejbližší době dostály svým obchodním závazkům. Stávka pilotů, která začala v pondělí, má ale negativní dopad na likviditu a finanční situaci a v případě prodloužení by mohl být dopad stávky na hospodaření podstatný.



Společnost očekává, že se jí podaří konkurzní řízení dokončit za devět až 12 měsíců. Za tuto dobu chce uzavřít dohodu s hlavními zúčastněnými stranami, restrukturalizovat dluh, rekonfigurovat letadlový park a získat kapitálovou injekci.

Vývoj akcií SAS ve Stockholmu za posledních pět dní:





V pondělí zkrachovala mzdová jednání mezi vedením a piloty SAS. Piloti proto vstoupili do stávky, která ohrožuje budoucnost aerolinek a přispívá k chaosu v cestování po celé Evropě v době, kdy začíná vrchol letních dovolených.



Ztrátové aerolinky SAS se snaží o restrukturalizaci svého podnikání rozsáhlými škrty v nákladech, získáním nové hotovosti a přeměnou dluhu na vlastní kapitál. Ve společnosti mají podíly vlády Švédka a Dánska. Kodaň už dříve uvedla, že je ochotna poskytnout SAS další finanční injekci a odepsat dluh pod podmínkou, že aerolinky najdou také soukromé investory. Švédsko další finanční injekci odmítlo, zatímco Norsko, které podíl v aerolinkách v roce 2018 prodalo, ale stále vlastní dluh společnosti, uvedlo, že může přistoupit na přeměnu dluhu na vlastní kapitál.



Analytik společnosti Sydbank Jacob Pedersen odhadl, že stávka by SAS mohla denně stát kolem 80 až 90 milionů dánských korun (266 až 300 milionů Kč). Stávkou podle něj utrpí také prodej letenek společnosti na budoucí lety.



Aerolinky odhadují, že kvůli stávce budou muset zrušit zhruba polovinu pravidelných letů, a že se tak stávka dotkne přibližně 30.000 cestujících denně. Společnost minulý měsíc přepravila v průměru 58.000 cestujících denně a létá do destinací v Asii, Evropě a Spojených státech.

Foto: SAS