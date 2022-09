Bloomberg: VW by kvůli plynu mohl přesunovat výrobu z Německa a východní Evropy

Německý automobilový koncern by v případě přetrvávajícího nedostatku zemního plynu mohl přesunovat výrobu z Německa a východní Evropy do jiných zemí. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na vyjádření zástupců podniku. Upozornila, že koncern má továrny v Německu, České republice a na Slovensku, tedy v zemích, které patří v Evropě k nejzávislejším na ruském plynu.



Mluvčí podle agentury Bloomberg uvedl, že z přesunu výroby by mohla těžit jihozápadní Evropa, nebo pobřežní části severní Evropy, kde je lepší přístup k námořním dodávkám zkapalněného zemního plynu (LNG). již vyrábí automobily v Portugalsku, Španělsku a Belgii, tedy v zemích, které disponují LNG terminály.



Koncern rovněž vyjádřil obavy z dopadů vysokých cen plynu na dodavatele automobilových součástek. "Politici musejí omezit nynější nekontrolovanou explozi cen plynu a elektřiny," uvedl Thomas Steg, který má v koncernu na starosti vnější vztahy. "Jinak budou mít v dodavatelském řetězci problémy zejména malé a střední podniky s vysokou spotřebou energie a budou muset omezovat či zastavovat výrobu," dodal.



Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko letos v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko dodávky do EU omezuje, což zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.



Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Jeho součástí je rovněž česká automobilka Škoda Auto. Ta má v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také na Slovensku, v Číně a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.