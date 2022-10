Cyklus ve třetí fázi a klesající přesvědčení o rostoucích sazbách

Od finanční krize si americké akcie šáhly hned na čtyři cyklická dna. Což se na první pohled může zdát docela dost. Dnes se na ně podíváme, včetně toho (možná) posledního a také typického cyklického chování trhu a sektorů.



Goldman Sachs v následujícím grafu srovnává relativní vývoj cyklických a defenzivních sektorů s ISM indexem ve výrobním sektoru. Obě křivky se docela kryjí, nezdá se mi, že by jedna nějak systematicky předbíhala druhou. Vidíme tu ona zmíněná čtyři dna, s tím, že to poslední ještě nemusí být plnohodnotné (viz níže):





Zdroj: Twitter



Cyklické akcie si relativně k defenzivě vedly hodně špatně v roce 2012, poté v roce 2016. Tehdy si trh procházel ziskovou recesí, táhla jí do značné míry energetika a nálada na trhu byla celkově taková, že se investoři moc nechtěli pouštět do velkých akcií. Další dno z první poloviny roku 2020 nemusíme nijak zvlášť připomínat, jeho hloubka byla mimořádná, ale to samé platí o prudkosti následného vzestupu cyklických akcií.



Nyní si defenziva relativně k ofenzivě vede opět velmi dobře, v jádru jde o důsledky monetární brzdy reagující na nepřecházející přechodnou inflaci. Ta byla vybuzena neadekvátní pandemickou poptávkovou stimulací a přetrvávajícími tenzemi na nabídkové straně ekonomiky. Jde o docela ojedinělou kombinaci, což zhoršuje „viditelnost“ a přispívá k averzi k riziku a vývoji popsanému v grafu prvním. Ohledně toho, zda již v něm bylo dosaženo dalšího dna, se můžeme podívat na graf druhý s typizovaným cyklickým vývojem a odhadem BofA týkajícím se současné fáze cyklu:





Zdroj: Twitter



BofA to zatím vidí teprve na třetí fázi cyklu, po níž by měl přijít skutečný pokles. Což by zejména ve světě sebenaplňujících se proroctví korespondovalo s rozšířenými úvahami o recesi v roce 2023. Oba grafy mohou přitom vybízet k nějaké formě časování trhu, já tak nečiním a spíš připomenu, že jde o činnost historií potvrzenou jako hodně ošemetnou.



Na závěr poslední graf, který se týká stále častěji skloňovaného slova a konceptu „pivot“. Tedy „obratu“ v monetární politice Fedu, jehož přiblížení se by bylo zřejmě silným impulsem k udržitelnému obratu na akciích. Nebudu nyní rozebírat fundamentální stránku tohoto obratu, jen si všimněme, že většina tázaných v průzkumu BofA se stále domnívá, že sazby budou za rok výše. Ale síla tohoto názoru přece jen ubývá, což se docela rýmuje s předchozím grafem.





Zdroj: Twitter