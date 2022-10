Průzkum Reuters: České sazby zůstanou beze změny. Centrální banka bude dále provádět intervence na koruně

Česká národní banka pravděpodobně na svém zasedání 3. listopadu bude držet svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny na 7,00 % a bude pokračovat v intervencích na devizovém trhu, aby podpořila korunu, ukázal průzkum agentury Reuters. Intervence přitom analytici očekávají ještě minimálně v průběhu několika měsíců.

Po roce prudkého zvyšování sazeb o 675 bazických bodů v boji s inflací, která v září meziročně vzrostla na 18 %, především kvůli růstu cen energií, se Česká centrální banka od června snaží držet náklady na půjčky stabilní. Ale stejně jako u jiných centrálních bank ve střední Evropě její úkol komplikuje neustupující tlak na měnových trzích, který odráží erodující obchodní bilance, slabší globální ekonomické prostředí a prudké utahování, které nyní provádějí velké centrální banky, jako je Fed nebo Evropská centrální banka.

Česká centrální banka od května provádí intervence, aby "zabránila přílišným výkyvům" koruny, protože případné oslabení by zvýšilo inflační tlaky skrze vyšší náklady na dovoz. V průzkumu agentury Reuters všech 13 analytiků předpovídá, že centrální banka ponechá dvoutýdenní repo sazbu na 7,00 %. Většina z nich neočekává žádné další zvyšování sazeb, a naopak by se banka by mohla příští rok přiklonit k možnému snížení sazeb, a to možná již v květnu.





Do té doby analytici očekávají další intervence. Z osmi analytiků, kteří odpověděli na otázku ohledně možného trvání intervencí, jich pět uvedlo, že budou probíhat ještě čtyři až šest měsíců. Dva očekávají intervence v dalším jednom až třech měsících a jeden déle než šest měsíců.



Někteří analytici uvedli, že inflace, která zůstane vysoká i v příštím roce, by mohla banku přimět k dalšímu zvýšení sazeb. Někteří centrální bankéři varovali před riziky vyšších než očekávaných zvýšení mezd, protože trh práce zůstává napjatý. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub, který je nyní v menšině podporující zvyšování sazeb, minulý týden agentuře Reuters řekl, že další zvýšení by mělo pomoci ukotvit inflační očekávání. Viceguvernérka Eva Zamrazilová, jedna z nových členek rady, ale deníku Mladá Fronta Dnes řekla, že současná úroveň sazeb je dostatečně vysoká.

Zdroj: Reuters