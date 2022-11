Nástupce Avastu a NortonLifeLock Gen Digital plánuje propustit čtvrtinu zaměstnanců. V Praze a Brně budou dvě největší vývojová centra

Společnost Gen Digital, která vznikla spojením antivirových firem a NortonLifeLock, propustí zhruba čtvrtinu zaměstnanců. Někteří už při slučování firem kvůli překryvu činností odešli, další budou teprve odcházet. V Praze a Brně ale budou dvě největší vývojová centra pro celý Gen Digital a firma zde počítá s najímáním dalších pracovníků. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to uvedl prezident Gen Digital a bývalý šéf českého Avastu Ondřej Vlček. V červnu, kdy se obě firmy spojily, měly dohromady zhruba 4400 zaměstnanců.



"Už loni, když jsme tento obchod oznamovali, nebo když byl podepsaný a zveřejněný, tak jsme tam měli číslo zhruba 25 procent. To číslo je spíše indikativní, ale myslím, že pořád nějak dává představu o tom, jak to vypadá," řekl Vlček k plánům na omezení počtu zaměstnanců. Potvrdil, že jde o čtvrtinu počtu zaměstnanců obou firem dohromady a někteří už odešli dřív.



Zaměstnanci Avastu, kteří budou odcházet, dostanou podle Vlčka odstupné podle svého akciového plánu, pokud ho měli, a také více než zákonem stanovený počet platů. Odstupné tak bude víc než tři a méně než deset měsíčních platů.



Firma má ale zároveň "růstové plány" v Praze a Brně a určitě zde bude najímat víc lidí, řekl Vlček. "Dá se říct, že v Praze a v Brně budou dvě největší vývojová centra pro celou firmu. Tady se budou řešit ty nejdůležitější technologie. Bude se tu vymýšlet, jak budou vypadat nové produkty a podobně," doplnil. Zaměstnanci si podle něj budou moct nadále vybrat, jestli chtějí pracovat z kanceláře, nebo na dálku z domova.



Ve druhém čtvrtletí svého finančního roku Gen Digital vykázal tržby 748 milionů dolarů, meziročně zhruba o osm procent víc. Upravený provozní zisk byl 388 milionů dolarů. Výsledky firma zveřejnila v úterý po skončení obchodování na amerických burzách.



Do portfolia společnosti Gen patří značky Norton, , LifeLock, Avira, , ReputationDefender a CCleaner. Firma produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity poskytuje více než 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích. Vlček v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že část softwaru pod značkou bude pro uživatele nadále zdarma.