Zisk Avastu meziročně klesl, tržby kosmeticky vyšší než loni. Podmíněná dividenda ve výši 4,8 centů by mohla být vyplacena během srpna

vykázal tržby za první polovinu roku 2022, které meziročně v podstatě stagnovaly a skončily kosmeticky výše než minulý rok na 470,3 mil. USD. Upravený provozní zisk EBITDA klesl meziročně o 7,6 % na 249,7 mil. USD a zisk před zdaněním meziročně klesl na 213,9 mil. USD z loňských 251,6 mil. USD.

Skupina dosáhla solidních výsledků, organický růst objemu fakturace a úrovně ziskovosti byly v souladu s výhledem. Objem fakturace činil 483,7 mil. USD a vzrostl o 0,2 % při aktuálních měnových kurzech, přičemž organický růst činil 6,9 %, což je v souladu s naší celoroční prognózou středních jednotek procent organického růstu. Tržby činily 472 mil. USD a vzrostly o 0,2 % při aktuálních měnových kurzech, přičemž organický růst tvořil 2,7 % v souladu s celoročním výhledem organického růstu v nižších jednotkách procent. Podnikání v segmentech spotřebitelů (Consumer) a malých a středních podniků (SMB) přispěla do celkových tržeb 446,7 mil. USD a 25,3 mil. USD.

Upravená marže EBITDA se důsledkem významných investic snížila o 4 p.b., ale zůstala silná na úrovni 52,9 % (FY2021: 55,0 %). Marže je ovlivněna vysokými investicemi do získávání a udržení zákazníků, segmentu Digital Trust Services (DTS) a akvizice společnosti SecureKey. Upravený provozní zisk EBITDA klesl o 7,6 % na 249,7 mil. USD. Upravený plně zředěný zisk na akcii poklesl o 14,1 % na 0,17 USD proti 0,20 USD v pololetí 2021.

prokázal silnou tvorbu hotovosti, přičemž nezapákované cash flow činilo 217,1 mil. USD a zapákované 204,3 mil. USD. Díky tomu má odolnou rozvahu s hotovostí ve výši 378,0 mil. USD a dostupnou likviditou. Pákový efekt zůstává nízký.

10. srpna 2021 dosáhly NortonLifeLock a dohody o podmínkách doporučené fúze. Předpokládá se, že fúze bude ovlivněna schématem podle části 26 Companies Act 2006 schváleným soudem. Další podrobnosti týkající se nabídky společnosti Norton budou oznámeny společností Norton 11. srpna 2021.



3. srpna 2022 zveřejnil Úřad pro hospodářskou soutěž (CMA) svá prozatímní zjištění, že spojení obou firem nepovede k podstatnému snížení hospodářské soutěže ve Velké Británii. Norton má v úmyslu pokračovat ve spolupráci s CMA a Avastem, aby bylo možné co nejdříve vydat závěrečnou zprávu CMA. Termín pro zveřejnění závěrečné zprávy CMA je do 8. září 2022 (pokud nebude prodloužen).



Prozatímní dividenda za rok 2021 byla vyplacená v únoru 2022 ve výši 11,2 centů na akcii; celková dividenda za rok 2021 činí 16,0 centů na akcii. 13. července 2022 oznámili ředitelé podmíněnou prozatímní dividendu ve výši 4,8 centů na akcii splatnou v srpnu 2022. Prozatímní dividenda je podmíněna tím, že fúze nenabude účinnosti před 11. srpnem 2022. Pokud bude podmínka naplněna, bude prozatímní dividenda vyplacena v amerických dolarech 12. srpna 2022 akcionářům v registru od 22. července 2022. Akcionáři budou mít možnost zvolit si výplatu dividendy v librách, pokud tak učiní nejpozději do 29. července 2022. Směnný kurz, ve kterém budou dividendy v amerických dolarech převedeny na libry, bude vypočítán na základě průměrného směnného kurzu za pět pracovních dnů před 2. srpnem 2022.



Před uzavřením smlouvy o spolupráci ze dne 10. srpna 2021 se společností Norton v souvislosti s fúzí zamýšleli ředitelé vyplatit dividendu ve výši přibližně 40 % pákového volného peněžního toku společnosti za každý finanční rok, kdy přibližně jedna třetina této částky je vyplacena jako prozatímní dividenda. V souladu s podmínkami fúze je společnost oprávněna vyhlásit a vyplatit prozatímní dividendu ve výši 4,8 centů na akcii za šestiměsíční období končící 30. červnem 2022, aniž by tato výplata měla za následek úměrné snížení hodnoty nabídky NortonLifeLock. Ředitelé se proto domnívají, že je v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů vyhlásit dividendu ve výši 4,8 centů na akcii za šestiměsíční finanční období období končící 30. červnem 2022.



