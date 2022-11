Komerční banka, a.s.IČ 45317054V návaznosti na oznámenío rozhodování valné hromady KB per rollam (hlasování probíhalo ve dnech 6.11.2022 – 21.11.2022) rozhodla VH KB per rollam dne 21.11.2022 o rozdělení nerozděleného zisku z minulých let. V českém jazyce k nahlédnutí zde a anglickém zde

Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na webu Komerční banky na následujících odkazech:

https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend

https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors/shareholders-shares-and-dividends/general-meetings-and-dividend-payment

(komerční sdělení)