Moderní investování odkudkoli. Patria přináší v nové aplikaci investiční tipy, zpravodajství Patria.cz i mobilní klíč

Investiční tipy analytiků a zpravodajství Patria.cz v moderní a responzívní podobě. Přehledný náhled portfolia, oblíbených titulů i transakcí třeba v černém vzhledu nebo nové interaktivní grafy. Mobilní klíč, který u potvrzování obchodních pokynů nahrazuje SMS nebo kódy z klíčenky a samozřejmě FaceID. Nejen to nyní nabízí nová mobilní obchodní aplikace od předního brokera Patria Finance ze skupiny ČSOB jako vánoční dárek klientům. Získají ji všichni, kdo již mají nebo si nově otevřou obchodní účet u Patria Finance. To lze snadno udělat během několika minut a plně online.







Design aplikace dle moderních UX trendů zpříjemní, zrychlí a dále zpřehlední práci s ní. Uživatelé v aplikaci mohou zhlédnout stav svého portfolia, zobrazit si detail cenného papíru, sledovat oblíbené tituly včetně využití cenových alertů, provést měnovou konverzi a samozřejmě snadno zadat nákupní či prodejní pokyn. Pro cvičné obchody bez rizika je k dispozici také demoverze. Mobilním klíčem mohou klienti rychle a pohodlně autorizovat pokyny a další kroky v obchodní aplikaci WebTrader, minulostí se tak stávají autorizační SMS a kódy vygenerované klíčenkou. Standardem pro přihlášení je Face ID nebo otisk. Aplikaci můžete stahovat v App Store či Google Play pod názvem Patria Finance.

„V posledních třech letech obrovsky roste zájem o přímé investování, nejdynamičtěji přitom právě obchodování přes mobil, a to nejen v Česku, ale v celé Evropě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli naši mobilní aplikaci nejen zásadně předělat graficky, ale také do ní včlenit nové funkce a služby včetně responzívního ekonomického zpravodajství, investičních tipů a analýz, zlepšeného vyhledávání, ale třeba i takzvaného mobilního klíče, který uživatelům naší webové aplikace zjednoduší a lépe zabezpečí provádění obchodních pokynů. Pevně věřím, že se nová aplikace klientům bude líbit a už se těším na zpětnou vazbu na ni,“ říká Tomáš Jaroš, generální ředitel Patria Finance. „Výčet nových služeb v aplikaci přitom není konečný. Mohu slíbit, že v příštím roce se naši klienti mohou těšit na její další rozšíření. Do mobilky přidáme například stále populárnější Pravidelné investice, které jsou nyní dostupné v naší obchodní platformě WebTrader. Díky takzvaným frakcím umožňujeme investovat od pouhé stokoruny do burzovně obchodovaných fondů ETF a skrze ně třeba do amerických či evropských akcií nebo tematicky dividend, zelené energie, automatizace a robotiky či realit,“ doplňuje Tomáš Jaroš.

Responzívní zpravodajství Patria.cz

Smyslem digitálních inovací Patrie je učinit z investování běžnou a příjemnou součást každodenního života, zjednodušit jej a zrychlit. V dobách neklidu na trzích a nejednoznačných informací je o to zásadnější výbava důvěryhodnými informacemi i promyšlenou investiční inspirací. V mobilní aplikaci Patrie proto nově naleznete také investiční a ekonomické zpravodajství portálu Patria.cz. V responzívní podobě můžete procházet události a komentáře, horké zprávy, analýzy, názorové texty či videa. Investiční a ekonomické zpravodajství naleznete také členěné tematicky, věnované například akciím, ekonomice nebo měnám a sazbám. Zbrusu nové jsou v aplikaci interaktivní grafy a propracovanější investiční tipy analytiků.







Nová mobilní obchodní aplikace je dostupná všem klientům Patria Finance zdarma a ti mají před Vánoci o důvod navíc oslovit začínající i pokročilé investory z řad svých přátel či známých a Patrii doporučit. Probíhající akce „Přiveď investora“ dává 1.000 Kč na tržní poplatky novému a 2.000 Kč doporučujícímu investorovi.



Zábavné vzdělávání pro všechny: investo vás naučí investovat

Šířit osvětu v oblasti investic pokládá Patria z pozice vedoucího českého retailového obchodníka s cennými papíry za jedno ze svých poslání. S tímto cílem vytvořila čistě vzdělávací aplikaci investo. Aplikace široké české veřejnosti odkrývá svět investic, provádí základy investování, představuje hlavní investiční nástroje, učí vyhnout se investičním chybám a efektivně zhodnotit úspory. Uživatelé se interaktivní a zábavnou formou mohou vzdělávat prostřednictvím videí, audia či psaných textů. Nabyté znalosti si mohou ověřit v průběžných testech a po úspěšném absolvování závěrečného testu získají certifikát.

Investo je dostupné na webu investo.patria.cz i z mobilu s iOS nebo Androidem.