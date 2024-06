Děkujeme! Patria Finance se stala brokerem roku v soutěži Zlatá koruna 2024

Patria Finance je letošním vítězem v kategorii Obchodování s CP soutěže Zlatá koruna s mobilní aplikací a zároveň bronzová s desktopovou obchodní platformou! Jako přední obchodník s cennými papíry se díky důvěře vás, našich klientů, i díky názoru odborné poroty pravidelně umisťujeme v TOP3 soutěže, která oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003 a v letošním 22. ročníku se vracíme na příčku nejvyšší. Děkujeme za důvěru neustále se rozšiřujícímu počtu našich klientů, kterým vedle atraktivního zhodnocení otevíráme nové možnosti, jak investovat, a cesty, jak učinit investování srozumitelným a zábavným.

„Zlata i bronzu v letošní Zlaté koruně si nesmírně vážíme. Zlatě oceněnou mobilní aplikaci jsme postavili na moderních UX trendech, které ji zpříjemnily a dále zrychlily. K Face ID či otisku jsme přidali mobilní klíč a obsah obohatili o investiční tipy, nové interaktivní grafy i investiční a ekonomické zpravodajství Patria.cz v moderní podobě. Aplikace tak umožňuje informační náskok a opravdu moderní a snadné investování odkudkoli. Zároveň je možné v ní jednoduše sjednat nový Dlouhodobý investiční produkt nebo pravidelně investovat do nedávno rozšířené nabídky ETF již od 500 Kč měsíčně. Můj velký dík patří našim klientům za důvěru i kolegům, kteří se na vývoji, úspěšném fungování i šíření povědomí o všech zmíněných inovacích podílejí. Do služeb pro klienty budeme dále investovat, již nyní vyvíjíme novou generaci obchodní platformy pro web a věřím, že třeba i díky ní zůstaneme na čelních příčkách jak u klientů, tak i ve Zlaté koruně,“ říká k letošním oceněním pro Patria Finance její generální ředitel Richard Podpiera.

Foto: Richard Podpiera přebírá Zlatou korunu 2024 pro mobilní aplikaci Patria Finance

Moderní investování odkudkoli

Design letos zlatě oceněné aplikace Patria Finance zpříjemňuje, zrychluje a dále zpřehledňuje práci s ní. Uživatelé v aplikaci mohou zhlédnout stav svého portfolia, zobrazit si detail cenného papíru, sledovat oblíbené tituly, včetně využití cenových alertů, provést měnovou konverzi a samozřejmě snadno zadat nákupní či prodejní pokyn. Pro cvičné obchody bez rizika je k dispozici také demoverze. Mobilním klíčem mohou klienti rychle a pohodlně autorizovat pokyny a další kroky v obchodní aplikaci WebTrader, minulostí se tak stávají autorizační SMS a kódy vygenerované klíčenkou. Standardem pro přihlášení je Face ID nebo otisk. Aplikaci můžete stahovat v App Store či Google Play pod názvem Patria Finance.

Smyslem digitálních inovací Patrie je učinit z investování běžnou a příjemnou součást každodenního života, zjednodušit jej a zrychlit. V dobách neklidu na trzích a nejednoznačných informací je o to zásadnější výbava důvěryhodnými informacemi i promyšlenou investiční inspirací. V mobilní aplikaci Patrie proto nově naleznete také investiční a ekonomické zpravodajství portálu Patria.cz. V responzívní podobě můžete procházet události a komentáře, horké zprávy, analýzy, názorové texty či videa. Zbrusu nové jsou v aplikaci interaktivní grafy a propracovanější investiční tipy analytiků.





Vyspělá obchodní platforma

Bronzově oceněná obchodní platforma Webtrader představuje vyspělou možnost obchodování na finančních trzích s akciemi, ETF, certifikáty, dluhopisy a dalšími instrumenty. Ve WebTraderu lze na jeden klik vyhledat cenný papír, zobrazit jeho detail, provést nákup nebo prodej či nastavit některý z inteligentních obchodních pokynů. Vlastní inspiraci a rozhodování o investici podporují investiční analýzy a doporučení analytiků Patria Finance, které jsou dostupné přímo v této platformě a také skrze e-mailový servis. Jejich kredibilitu podporuje dlouhodobé zhodnocení okolo 30 procent pro americké a nad 15 procenty pro evropské firmy a jejich akcie obchodované na trzích. Díky propojení exkluzívního investičního portálu Patria.cz a WebTradera může čtenář-investor ihned zobchodovat konkrétní akcii či jiný instrument, o kterém právě čte novou zprávu či analýzu. V obou propojených platformách jsou investorovi dostupné pokročilé analytické funkce, e-mailový servis, SMS alerting i možnost vyzkoušet si obchodování nanečisto. Pomocnou rukou nabízí e-booky, webináře a semináře.

WebTrader i mobilní aplikace umožňuje také pravidelné investice již od 500 korun měsíčně do burzovně obchodovaných fondů (ETF), díky kterým mohou klienti pravidelně investovat i do takových aktiv, která by jinak byla pro řadu z nich nedostupná. V nově zásadně rozšířené nabídce (na zhruba trojnásobek nejvyhledávanějších instrumentů oproti původnímu počtu) naleznou investoři ETF nejen na nejznámější akciové a dluhopisové indexy (technologický NASDAQ , americký S&P 500, světový MSCI, dluhopisového trhu zemí G7 a další), ale i ETF tematická (čistá energie, automatizace a robotika, dividendové nebo třeba realitní). O tom, do čeho klient investuje, si rozhoduje sám.

Indigo – snadné začátky investování

To je hlavní rozdíl oproti další moderní službě Patrie v podobě automatického investování indigo. Podstatou jedinečného investování s indigem jsou investice do burzovně obchodovaných fondů ETF, skrze něž chytrý algoritmus s podporou zkušeného analytického týmu Patria Finance investuje do akcií nebo dluhopisů přesně podle cílů a přání, které mu během své registrace napovíte. Díky investicím skrze ETF a takzvanému frakčnímu obchodování, které nabízí i Pravidelné investice, indigo umí nakoupit i malý kousek akcie (představte si třeba Apple), na který byste jinak nedosáhli. Také Vám dokáže pořídit malý kousek celého amerického či jiného akciového trhu (představte si třeba index S&P 500 a firmy v něm). Vaše peníze indigo pravidelně investuje, neustále hlídá vývoj na trhu a na týdenní bázi upravuje skladbu investice tak, aby nepřetržitě směřovala k vytyčenému cíli. Pokud ale budete potřebovat, peníze z indiga si lze bez jakýchkoli sankcí kdykoli vybrat. Snadno a bez obav tak můžete vyzkoušet, jak indigo funguje a co pro Vás umí udělat.

Patria.cz – důvěryhodné investiční a ekonomické zpravodajství

Rovinu obchodů a správy portfolia v Patrii jedinečně obohacuje investiční a ekonomický portál Patria.cz. Ten provazuje zpravodajství, opřené o široké profesionální informační a monitorovací zdroje a zkušený redakční tým, s komentáři a analýzami nejen od analytiků a makléřů Patria Finance. Přináší i data o vývoji na trzích v reálném čase (akciové indexy, světové i domácí akcie, měny a sazby, komodity a další). Zájem o portál dokládá jeho návštěvnost, která se pohybuje kolem 150-200 tisíc unikátních uživatelů měsíčně při více než 4 milionech zhlédnutých stránek.

30 let společností Patria a narozeninová nabídka

30. výročí od založení si Patria Finance připomíná v průběhu celého roku 2024 společně se sesterskými společnostmi Patria Corporate Finance a Patria investiční společnost. V rámci mimořádné narozeninové nabídky k 30. narozeninám společností Patria sdílíme kód „30303030“. Pokud jej zadáte do registrace nového obchodního účtu u Patria Finance, přinese Vám 3.000 Kč na nákupní poplatky u Vašich budoucích investic.

V rámci probíhající akce „member get member (MgM)“ získá stávající klient, který doporučí nového, 2.000 korun. Nový pak 1.000 korun. Akce oběma opět zvýhodní jejich budoucí investování v podobě kreditu na investice do dané výše.



Popsané akce nelze využít souběžně, podrobná pravidla akce „30303030“ jsou k dispozici na cílové stránce kampaně.



Podobná akce probíhá na platformě indigo, kde nový klient investuje 3 měsíce bez poplatků a stávající získá 500 Kč.



Bližší informace v případě potřeby podá tým klientské péče Patria Finance na e-mailu patria@patria.cz či telefonu +420 221 424 240.





Soutěž zlatá koruna

Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003. Produkty posuzuje odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelů atd. Finanční akademie a FinTech akademie mají již přes 400 členů. V čele poroty stojí Rada Finanční akademie.