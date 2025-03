Patria Finance má dle žebříčku Finparáda nejlepší Dlouhodobý investiční produkt v ČR

Patria Finance ze skupiny ČSOB je nejlepším poskytovatelem Dlouhodobého investičního produktu (DIP) v České republice. Patria jako jediná ze všech 35 posuzovaných poskytovatelů DIP v žebříčku Finparáda obdržela pět hvězdiček, což je vůbec nejvyšší hodnocení, které lze získat.



DIP je od roku 2024 novou možností, jak investovat na penzi se státní podporou a na premiantovi, společnosti Patria Finance, se jednoznačně shodují odborníci ze společnosti Scott & Rose, provozovateli portálu Finparáda.cz. Experti se dívali u všech DIP na cenovou výhodnost, digitalizaci, rozsah nabídky produktů, transparentnost nabídky a jednoduchost pro klienty. K vynikajícímu hodnocení se přidává i specializovaný a renomovaný web iDnes.cz.finance, který v čerstvě publikovaném článku upozorňuje na jedinečnost DIPu od Patrie.



Silné stránky DIP od Patria Finance: nízké poplatky, digitalizace a široká nabídka



Hodnotitelé vyzdvihli, že pro klienty nejdůležitější průběžný poplatek je pouhých 0,12 procenta ročně a vstupní poplatek u burzovně obchodovaných fondů tzv. ETF je nízkých 0,4 procenta. Další předností Patria Finance je digitalizace, protože DIP je možné snadno, rychle a bezpečně uzavřít online a ve webové a mobilní aplikaci lze zadávat příkazy k nákupu i prodeji nebo definovat dlouhodobé opakované investice.



Nabídka investičních možností u Patria Finance je velice pestrá a zahrnuje prvotřídní akcie globálních korporací, nejúspěšnější fondy od ČSOB a , a hlavně zmíněné ETF. V nabídce je pět desítek těch nejdůležitějších a z pohledu DIP jde o hlavní typ investic. Patria Finance umožňuje frakční obchodování a klienti tak mohou pravidelně investovat například 500 korun měsíčně.



DIP je vhodný spíše pro aktivní investory. „DIP je skvělou volbou pro ty, kdo chtějí větší kontrolu nad svými financemi a vyšší zhodnocení. Pokud máte deset, dvacet nebo třicet let do začátku penze, peníze by měly být v akciích,“ doporučuje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance.



Výhod DIP je mnohem víc



Vedle nízkých poplatků jsou další výhodou DIP daňové úspory. Každý rok si může klient od základu daně odečíst až 48 000 korun a tím získat peníze navíc. „Ideální je investovat 48 tisíc korun ročně, což je maximální částka pro daňovou úlevu. Nízké poplatky a dlouhodobá efektivita dělají z DIP atraktivní volbu,“ poukazuje Richard Podpiera.



Na DIP může navíc pravidelně přispívat zaměstnavatel, a to až do výše 50 000 korun ročně. Současně tento příspěvek nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění a představuje na straně zaměstnavatele daňově uznatelný náklad.



DIP má za cíl podpořit i finanční gramotnost a pomoci lidem připravit se na budoucnost. „Lidé u nás málo investují. Stát nebude mít dostatek peněz a důchody proto nebudou vysoké. Češi mají stále zbytečně mnoho prostředků na běžných účtech, kde je inflace znehodnocuje. DIP může být cestou, jak tyto peníze zhodnotit,“ uzavírá Richard Podpiera.