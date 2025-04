Patria Finance zásadně zlevňuje online obchodování a představuje novou obchodní platformu

Přední broker Patria Finance, jehož součástí je také portál Patria.cz, zásadně zlevňuje online obchodování na burzách ve Spojených státech a v Evropě. Nejvýraznější snížení poplatků, které se blíží až čtyřem pětinám, se týká nejčastěji realizovaných menších objemů obchodů do 249 999 Kč. Patria zároveň představuje novou obchodní platformu WebTrader, která nabízí modernější a intuitivnější prostředí pro investování.



Zlevňujeme online obchodování



Od 1. dubna 2025 Patria Finance výrazně snižuje minimální poplatky za online nákup a prodej akcií. Nejzásadněji se změna projeví v nižších objemových pásmech s obchody do 249 999 Kč, které tvoří podstatnou část transakcí retailových investorů.



Minimální poplatky klesají následovně:



• USA (NYSE, Nasdaq): z původních 14,9 USD na 2,9 USD + 0,15–0,3 % z objemu obchodu

• Evropa (např. XETRA): z původních 16,9 EUR na 4,9 EUR + 0,15–0,3 % z objemu obchodu



Díky nové struktuře poplatků tak například při nákupu jedné americké akcie za 100 USD zaplatí investor nově pouze 3,2 USD ve srovnání s původním poplatkem 14,9 USD. Podobně dochází na zásadní pokles u akcií, obchodovaných v Evropě.



Při jednorázovém nákupu amerických nebo evropských akcií za 5 tisíc korun zaplatí klienti Patria Finance nově při aktuálních měnových kurzech zhruba 82 Kč (USA) nebo 133 Kč (Xetra). U investice za 10 tisíc korun se poplatky nově pohybují u 97 Kč (USA) nebo 148 Kč (Evropa), při obchodu za 25 tisíc korun je to nově zhruba 142 Kč u USA či 193 Kč u Evropy.







„Změna se dle našich dat nejpříznivěji projeví u investorů, kteří u Patrie mají majetek od desítek tisíc po zhruba tři miliony korun. Těm se poplatky sníží o zásadních 50 až 80 procent,“ uvádí Filip Kubů, obchodní ředitel Patria Finance. „Naše nabídka nestojí a nebude stát na ‚na první pohled‘ nulových poplatcích, ale na kvalitní a dostupné klientské péči, analytickém servisu, vlastním respektovaném investičním a ekonomickém zpravodajství i individuálním poradenství. To vše v pro klienta bezpečném zázemí největší bankovní skupiny u nás,“ říká Filip Kubů, obchodní ředitel Patria Finance. „Kvalitní podpora, důvěra a moderní platformy jsou hlavními důvody, proč mají poplatky u prémiového brokera stále své místo - když chcete něco dělat dobře a bezpečně, tak to zkrátka není úplně zadarmo,“ dodává Filip Kubů.



Zájem o zahraniční akcie u více než 70 tisíc aktivních klientů Patria Finance dlouhodobě roste, dnes je nakupuje přes 70 procent z nich. „Změnu děláme jak pro ně, tak pro nové klienty, kterým chceme usnadnit cestu k důvěryhodnému partnerovi pro investice, dodává obchodní ředitel Filip Kubů.



Krok doprovází kampaň, se kterou se lidé mohou setkat napříč internetem, na sociálních sítích, na velkoplošných digitálních plochách ve veřejném prostoru nebo na dalších vybraných frekventovaných místech a v budovách. Kompletní sazebník poplatků je zveřejněn na stránkách https://finance.patria.cz pod odkazem zde.







Výhodnější i Pravidelné investice do ETF



Mezi tituly do kterých klienti Patria Finance nejvíce investují, patří například , nebo Palantir, u Pravidelných investic jsou to ETF kopírující světové indexy v čele s americkými S&P 500 a Nasdaq nebo globálním indexem MSCI World, ale i „étéefka“ dividendová, dluhopisová nebo realitní. Rostoucí oblibě se u Patrie těší také například ETF sledující širokou paletu kryptoměn v čele s Bitcoinem.



I široce vyhledávaných Pravidelných investic skrze ETF – https://finance.patria.cz/ETF se změna ceníku Patrie dotkne pozitivně. Zůstává zvýhodněný nákupní poplatek 0,8 % z objemu obchodu bez jakékoliv minimální částky, nově platí zvýhodněné podmínky i pro prodejní pokyny frakčních pozic. Například při investici 1 000 Kč tak investor zaplatí pouze 8 Kč za obchod ať už nákupní, nebo prodejní.



DIP stále s 50% slevou a hodnocen jako nejvýhodnější na trhu



Pozitivně budou z nového ceníku těžit také klienti využívající Dlouhodobý investiční produkt (DIP – https://finance.patria.cz/DIP). Ti mohou i nadále čerpat 50% slevu ze všech poplatků jak u jednorázových tak Pravidelných investic v rámci DIP, který je řadou expertních srovnání a analýz hodnocen jako nejvýhodnější DIP na trhu. U využití Pravidelných investic do ETF v DIPu to znamená zajímavých 0,4 %.



„Průměrná investice do jedné zahraniční akcie se v Patrii pohybuje kolem 50 tisíc korun. Průměrná výše pravidelné měsíční investice do ETF je aktuálně zhruba 3 tisíce korun, je to ale možné už od pětistovky jak v běžném investování tak v DIPu. Ten od Patrie je opakovaně hodnocen jako nejvýhodnější DIP na trhu, naposledy v?prestižní soutěži Finparáda za rok 2024,“ říká Libor Svoboda, manažer Online prodeje Patria Finance.



Nový WebTrader: Investování jednoduše a moderně



Spolu se změnami v poplatkové politice Patria spouští i modernizovanou platformu WebTrader, která nabízí moderní a přehledné rozhraní s cílem zjednodušit a zrychlit online investování i přináší plánované nové funkce. Platforma je pro klienty dostupná pod stejnými přihlašovacími údaji jako dosud a bude dále průběžně vylepšována na základě zpětné vazby uživatelů. Plně dostupná zatím zůstává také původní generace platformy.





„WebTrader jsme vyvíjeli na základě zpětné vazby od klientů. Nový design je přehlednější, rychlejší a celkově příjemnější pro každodenní práci,“ dodává Zuzana Příkopová, produktová manažerka aplikace WebTrader. Vyzkoušejte nový WebTrader na https://wt.patria.cz, využijte nové podmínky a začněte investovat chytřeji a výhodněji s Patrií. Není to Apríl!