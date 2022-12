Všechny velké techy letošek nepotopil. Akciím IBM útěk před růstem prospěl

nemá v popisku slova jako žhavá nebo sexy. Nicméně v tomto roce, kdy investoři ve velkém opouštěli dominantní technologické akcie, se nachází v zelených číslech, všímá si CNBC.



Technologický index Nasdaq zakončuje svůj nejhorší rok od roku 2008. Vysoké ceny plynu, prudce rostoucí inflace a stálé zvyšování sazeb americkou centrální bankou potrestaly růstové akcie a upřednostnily vyzrálá, méně volatilní jména, která jsou považována za odolnější vůči recesi.

Technologická jména, která prosperovala během Covidu, utrpěla nejvíce poté, co se ekonomika znovu otevřela a spotřebitelé se vrátili k řadě svých starých zvyků.

Mezi americkými technologickými společnostmi v hodnotě 50 miliard USD nebo více je jednou z pouhých dvou, které v roce 2022 dosud generovaly kladné výnosy. K úternímu závěru akcie vzrostly za rok o více než 6 %. Kromě ní je v plusu ještě VMware, řečí čísel k úternímu závěru o 4,7 procenta, protože v květnu souhlasila s akvizicí společností Broadcom za 61 miliard dolarů.

Zatímco Meta, a se řítily dolů (viz graf níže), obrátili se investoři na 111 let starou a sázeli na její stabilní zisky. Stranou jejich pozornosti ale nezůstávaly ani energetické akcie, jako je Mobil, zdravotnická jména jako nebo průmyslové společnosti a .

se „obchoduje výrazně nad svým historickým rozpětím“, napsali analytici Bernstein Research v dopise pro klienty z 20. prosince. Akcie radí Bernstein Research držet.

IBM si s růstovou akcií nikdo splést nemůže. Expanze dosahuje konzistentně jednociferných čísel a v loňském roce společnost oddělila společnost Kyndryl, její byznys v oblasti služeb řízené infrastruktury, do samostatného veřejně obchodovaného subjektu. Počet zaměstnanců se tím snížil o 90 000.



IBM však v posledním čtvrtletí vygenerovala volný peněžní tok ve výši 752 milionů USD, což je o 25 % více než v předchozím roce, a vyplatila dividendy ve výši 1,5 miliardy USD. Zisky a tržby za třetí čtvrtletí překonaly odhady a společnost zvýšila prognózu na celý rok.

Když se na akcie dívala v roce 2016 společnost Crawford Investment Counsel v Atlantě, která se zaměřuje na příjmy a dividendy, dospěla k závěru, že na velkou investici by bylo příliš brzy, vzpomíná Aaron Foresman, akciový analytik společnosti. Tato teze se změnila v roce 2019 poté, co koupila rychleji rostoucí za 34 miliard dolarů. Crawford Investment Counsel, která dnes spravuje aktiva za 6,7 miliardy dolarů, pak zvýšila svůj podíl v ze 2 milionů na 30 milionů dolarů a pokračovala v nákupech, dokud její holding nedosáhl 109 milionů dolarů.



IBM pod vedením generálního ředitele Arvindy Krishny, který v roce 2020 nahradil Ginni Romettyovou, zvolila hybridní přístup ke cloudu. Poté, co bojovala o větší rozsah coby poskytovatel cloudové infrastruktury, vsadila na to, že podniky budou využívat místní infrastrukturu datových center i veřejný cloud, spíše než by se spoléhaly výhradně na jeden nebo druhý přístup.

"O tři roky později je to jejich vizi mnohem blíže," tvrdí Foresman. Jeho firma prodala 3 % svých akcií ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku.

Poradenství zůstává obrovskou součástí podnikání a představuje jednu třetinu příjmů. V této oblasti spíše spolupracuje s velkými poskytovateli cloudu, než aby s nimi tvrdě soutěžila. Společnost má s Microsoftem nevyřízené obchody v hodnotě více než 1 miliardy dolarů a ještě větší s Amazonem, prohlásil CEO Krishna v listopadu v rozhovoru s generálním ředitelem RBC Davem McKayem.

Letos došlo v i na technologický posun v podobě sálového počítače z16, který tato firma představila. Když se objeví nový střediskový počítač, mnoho klientů upgraduje. To znamená vyšší příjmy z hardwaru a vysoce ziskového softwaru pro strojové zpracování transakcí. Předchozí cyklus rozmachu sálových počítačů začal v září 2019.

I když se letos držela stranou přehnaně drahých akvizic, oznámila několik menších obchodů na vylepšení určitých funkcí. Začátkem tohoto měsíce souhlasila s nákupem konzultační společnosti Octo se sídlem ve Virginii, která se zaměřuje na vládní agentury. Podmínky nebyly zveřejněny. Kromě toho letos pohltila i poradenské společnosti Dialexa a Sentaca.

CEO Krishna nicméně uznává, že ekonomické podmínky nejsou ideální. V říjnu uvedl, že vyšší ceny vedou k „určité opatrnosti, která se dostává do diskusí“ v Evropě, kde se společnost musí připravit na pokles. V Americe, odkud získává asi 53 % tržeb, je podnikatelské klima „velmi robustní“, řekl.

Analytici společnosti Bernstein uvedli, že směřování akcií může od tohoto bodu jednoduše záviset na stavu ekonomiky spíše než na nějakém hlavním katalyzátoru uvnitř společnosti. „Vzhledem ke své defenzivní charakteristice a historickému výkonu věříme, že si pravděpodobně povede dobře, pokud tu bude i nadále tlak na trhy, a pravděpodobně bude zaostávat za hlavními indexy, pokud vstoupíme do období zotavení,“ napsali.

Model do roku 2024 předpokládá středně jednociferný růst tržeb, který se promítá do růstu volného cash flow o vysoká jednociferná procenta. To je dost dobré pro investory, kteří ve svých akciových sázkách chtějí vidět jistotu.

V kombinaci se středně jednociferným růstem tržeb, o jen pár bodů lepším růstem než u EPS a 5% dividendovým výnosem…víte, není to impresivní, ale je to v rámci našich očekávání toho, čeho se snažíme dosáhnout, “ tvrdí Foresman.

Zdroje: CNBC, Bloomberg