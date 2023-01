Akcie klesají, Tesla a Apple znervózňují investory

Americké akcie v úterý klesly. Jedním z hlavních důvodů poklesu byly problémy s poptávkou u společností a . Ty na náladě nepřidaly a investoři se zamýšleli nad tím, jakou trnitou cestou si projdou růstové akcie a obecně ekonomika vůbec. Ropa a měď zůstaly pod tlakem silného dolaru.

Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zůstaly po většinu seance na nižší úrovni. Na oba indexy značně působil pokles akcií společností a . Klesly také akcie společnosti Mobil



Na rozdíl od akcií, ceny státních dluhopisů rostly a výnosy klesaly napříč křivkou. Desetiletý výnos klesl na úroveň kolem 3,77 %. Podle většiny respondentů nejnovějšího průzkumu MLIV Pulse by se akcie a dluhopisy mohly vrátit do starých kolejí, kdy dluhopisy slouží jako zajištění rizikové expozice.



Investoři jsou však stále opatrní poté, co se jejich sázky na růst v roce 2022 minuly účinkem. Očekávají volatilní rok obchodování, protože nejistota ohledně americké ekonomiky přetrvává. Politika Fedu bude diktovat výkonnost akcií a dluhopisů. To, co trhy znepokojuje na začátku roku, je, jak hluboká recese pravděpodobně bude. Jen velmi málo lidí věří, že USA recese zcela mine, zvláště v případě inverzní výnosové křivky.