ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném

začne s přípravou prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně. Guvernér Fedu Christopher Waller podpořil snížení sazeb díky zpomalující inflaci. Meta pokračuje v agresivním náboru AI expertů z Applu, zatímco propouští zaměstnance, aby uvolnil prostředky na rozvoj umělé inteligence. Americké maloobchodní tržby v červnu překvapivě vzrostly o 0,6 %. A ruské banky zvažují žádost o státní pomoc kvůli rostoucímu objemu špatných úvěrů, centrální banka ale tvrdí, že systém je stabilní. Futures na evropské akcie jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,4 %.



Společnost podepsala dohodu se společností SMR o přípravách na první malý modulární reaktor v Česku, jehož výstavba se očekává v polovině 30. let 21. století. Postavit se má v lokalitě Temelín. Očekává se, že každá elektrárna SMR bude vyrábět 470 MWe stabilní, cenově dostupné a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let.



Guvernér Fedu Christopher Waller vyzval ke snížení sazeb o čtvrt procentního bodu tento měsíc, vzhledem k tomu, že inflace se blíží cílové hodnotě a rizika pro růst cen jsou omezená. Svým názorem se odlišuje od většiny jeho kolegů.



Společnost Meta k sobě údajně přetáhla další dvojici klíčových expertů v oblasti umělé inteligence, kteří pracovali v Applu, krátce poté, co přetáhla jejich bývalého šéfa. Mark Lee a Tom Gunter byli najati do týmu Superintelligence Labs společnosti Meta. Lee už nastoupil do Mety poté, co odešel z Applu, zatímco Gunter nastoupí do práce v blízké budoucnosti. Tyto kroky jsou součástí boje o talenty v oblasti umělé inteligence v celém technologickém průmyslu. Meta, majitel a Instagramu, je při náboru obzvláště agresivní. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg učinil z umělé inteligence nejvyšší prioritu společnosti a vynakládá značné prostředky na zaměstnance a datová centra, aby se pokusil udržet krok s konkurencí, jako jsou OpenAI a .



Podobně propouští lidi pracující v divizi cloudu, údajně právě za účelem financování umělé inteligence. Propouštění se dotklo různých týmů v Web Services.



K tomuto kroku došlo několik týdnů poté, co generální ředitel Andy Jassy uvedl, že očekává, že počet zaměstnanců společnosti v příštích několika letech klesne, protože společnost využívá umělou inteligenci k řešení více úkolů. Začátkem tohoto měsíce společnost , která také do umělé inteligence štědře investovala, začala propouštět 9 000 svých zaměstnanců, což je již druhé kolo propouštění v tomto roce.



Americké maloobchodní tržby se v červnu zotavily. Tato čísla překonala téměř všechny odhady z průzkumu Bloombergu mezi ekonomy. Hodnota maloobchodních nákupů – bez očištění o inflaci – se podle vlády zvýšila o 0,6 % po poklesu v předchozích dvou měsících. Deset ze 13 kategorií zaznamenalo nárůst, překvapivě poháněný prodejem motorových vozidel, který se podle zprávy zvýšil po dvou po sobě jdoucích poklesech.



Vedoucí pracovníci největších ruských bank soukromě diskutovali o žádosti o státní záchranný balíček, pokud se bude úroveň špatných úvěrů v jejich portfoliích v příštím roce nadále zhoršovat. Hodnocení kvality úvěrových portfolií bankami je podle současných i bývalých úředníků a dokumentů mnohem horší než oficiální data. Guvernérka centrální banky Elvira Nabiullina zlehčila riziko systémové krize a uvedla, že ruský bankovní systém je „dobře kapitalizován“ a má kapitálové rezervy ve výši 8 bilionů rublů. V roce 2017 centrální banka vynaložila nejméně 1 bilion rublů na záchranu tří velkých soukromých bank, Otkritie, Promsvyazbank a B&N Bank, což byl údajně nezbytný krok k záchraně finančního systému.



Ve Spojeném království premiér Keir Starmer naznačil, že by se Spojené království údajně mohlo připojit k Německu při nákupu zbraní z USA pro Ukrajinu. Oba lídři ve čtvrtek podepsali novou „Kensingtonskou smlouvu“, která zahrnuje závazky obou zemí vzájemně si pomáhat v případě ozbrojeného útoku.



Američtí zákonodárci vyzvali k omezení sdílení zpravodajských informací se Španělskem, protože tato evropská země se při podpoře svého odposlechového systému spoléhá na čínskou společnost Huawei Technologies.



Prezident Donald Trump pověřil ministerstvo spravedlnosti, aby požádalo o zveřejnění svědectví velké poroty z obžaloby Jeffreyho Epsteina, a ustoupil tak rostoucímu tlaku jeho příznivců na větší transparentnost ohledně tohoto zesnulého, zdiskreditovaného finančníka.