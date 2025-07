Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře

Ještě před několika lety označila administrativa prezidenta Bidena vývozní kontroly za „nový strategický nástroj“, který má pomoci USA udržet si „co největší náskok“ před Čínou v oblasti pokročilých technologií. Prezident Donald Trump nyní tento přístup obrací naruby. Bílý dům oznámil výrobci čipů , že brzy bude moci obnovit vývoz svého méně pokročilého AI akcelerátoru H20 zaměřeného na čínský trh. Podobné ujištění obdržela od amerického ministerstva obchodu i společnost AMD.



Ministr obchodu Howard Lutnick rozhodnutí vysvětlil tím, že administrativa chce, aby si čínští vývojáři „vypěstovali závislost“ na americké technologii, přičemž zdůraznil, že USA Číně „neprodají to nejlepší“. To podle něj vyžaduje vyváženější politiku, která zajistí, že USA budou „vždy o krok napřed před tím, co si Čína dokáže vyrobit sama, aby od nás dál kupovala čipy“.

Tato změna strategie, která rozhněvala zastánce tvrdého postupu vůči Číně ve Washingtonu, vyvolává klíčovou otázku v době, kdy se Trump připravuje na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem později v tomto roce: Jak daleko jsou USA ochotny zajít při rušení opatření, která omezují obchod mezi dvěma největšími ekonomikami světa ve jménu národní bezpečnosti?

„Zdánlivé uvolnění vývozních kontrol na čipy H20 může být předzvěstí dalších kroků,“ uvedl Kevin Xu, technologický investor a zakladatel americké společnosti Interconnected Capital, který dříve působil v Obamově administrativě. „Na stole je nyní široká škála vyjednávacích nástrojů pro možnou technologickou dohodu mezi USA a Čínou: zařízení na výrobu polovodičů, vzácné zeminy, technologie baterií, AI čipy, dokonce i vzájemný přístup na trhy.“

Ačkoli USA mají stále daleko k úplnému zrušení většiny omezení vůči Číně – od vývozních kontrol přes investiční omezení až po sankce – Trumpovy nedávné kroky otevírají dveře k předefinování ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi jen pár měsíců poté, co jeho zavedení 145% cel přivedlo vztahy na pokraj rozpojení. Následná jednání v Ženevě a Londýně vedla k příměří, v jehož rámci USA souhlasily se snížením cel a uvolněním vývozních kontrol výměnou za magnety používané při výrobě chytrých telefonů, elektromobilů a vyspělých zbraní.

Přestože Trumpovo první funkční období změnilo diskusi ve Washingtonu směrem k hrozbě ze strany Číny, prezident USA byl vždy transakční a méně striktní v otázkách tradiční národní bezpečnosti. Trump zlehčoval obavy o soukromí v souvislosti s TikTokem a během kampaně uvítal možnost, že by čínští výrobci automobilů stavěli továrny v USA.

„Není ideologicky fixovaný na potřebu mít kontroly všude,“ řekl Dominic Chiu, hlavní analytik Eurasia Group. „Pokud to vidí jako vyjednávací kartu, kterou může využít k získání ústupků od Číny – například v oblasti vzácných zemin – pak to udělá.“

Tento krok přispívá k pozitivní atmosféře vytvořené nedávnou diplomatickou aktivitou, včetně přátelského setkání amerického ministra zahraničí Marca Rubia s čínským ministrem zahraničí Wang I v Malajsii. Ministr financí Scott Bessent, který vedl předchozí obchodní jednání, očekává setkání se svým čínským protějškem, vicepremiérem Che Li-fengem, během „příštích několika týdnů“ a naznačil, že USA pravděpodobně prodlouží lhůtu do 12. srpna pro obnovení vysokých cel.

Obě strany se nyní pomalu přibližují k sérii dohod – pokud ne k jedné velké – před možným setkáním lídrů, které by se podle analytiků mohlo uskutečnit kolem summitu APEC, který začíná koncem října v Jižní Koreji.

Po setkání se svým čínským protějškem minulý týden Rubio uvedl, že takové setkání je pravděpodobné, aniž by uvedl konkrétní termín, a dodal, že obě strany musí „vytvořit správnou atmosféru a konkrétní výsledky“.

Cíle Trumpovy administrativy se mohou podobat těm z jeho prvního funkčního období: zajistit rozsáhlé čínské nákupy amerického zboží ke snížení přetrvávajícího obchodního deficitu. Může také požadovat větší čínské úsilí o omezení toku prekurzorů fentanylu – oblast, kde Trump ve středu pochválil Peking za „velké kroky“.

Washington také usiluje o vyřešení budoucnosti amerických operací video aplikace TikTok a o ujištění, že Peking nezneužije svou kontrolu nad vzácnými zeminami a dalšími klíčovými surovinami. Čína má na oplátku ambiciózní seznam přání – včetně úplného zrušení amerických cel, včetně 20% cel souvisejících s fentanylem a cel z Trumpova prvního období, která Biden ponechal v platnosti.

Peking může také usilovat o zmírnění investičních omezení a – co je klíčové – o další ústupky v oblasti amerických vývozních kontrol, které vnímá jako přímý pokus o potlačení svého technologického rozvoje.

Kurt Tong, bývalý generální konzul USA v Hongkongu a partner společnosti The Asia Group, uvedl, že zatímco Biden prosazoval nekompromisní přístup „malý dvorek, vysoký plot“ v oblasti technologií, Trump má jiný přístup a chce ukázat, že jeho transakční styl může přinést výsledky pro americký lid. „Zajímá ho obchod, deficit, investice v USA a dobré vztahy s Čínou,“ řekl Tong.

To by mohlo učinit čínské investice v USA – což by také pomohlo vyrovnat bilanci vzájemného obchodu – pro Trumpa atraktivní, jak naznačil ve svých předvolebních projevech. „Obecně je to ve Washingtonu zakázané téma,“ řekl Gerard DiPippo, zástupce ředitele výzkumného centra RAND China Research Center. „Ale pokud existuje prezident, který by do toho mohl jít, je to Trump.“

Zdroj: Bloomberg