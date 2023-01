Amerika se obává firemních čísel a nové růstové téma chybí

Dnešek je na trzích hlavně o firemních výsledcích, které zrovna neplní sny investorů. Silným impulsem byl včerejší , který zklamal především svým výhledem, načež se prodejci opřeli nejen do jeho akcií, ale i do dalších velkých technologických jmen. Ta budu reportovat teprve v dalších dnech, ale obavy před výsledky samozřejmě pracují. A nakonec ani čísla dalších firem dnes náladu nevylepšila.



Poté, co se vyčerpala úleva od energetické krize i nadšení z otevírání čínské ekonomiky, trhy postrádají další růstová témata, zatímco se valuace zvedly. V USA je P/E zpět nad průměrem, v Evropě lehce pod ním. Pokud však klesnou vyhlídky pro zisky kvůli varování firem či nedůvěře v ekonomiku, jsou ve skutečnosti valuační poměry ještě výš a naskýtá se otázka, co by je tam mělo podržet.

Jedním z důležitých faktorů je měnová politika, přičemž se trh ujistil, že Fed příští týden sáhne po zvýšení sazeb jen o 25 bodů. Pozornost tak jednoznačně bude mířit sem, tedy k otázce, zda se bankéři podvolí tomuto tržnímu pohledu a zvolní v boji s inflací, nebo si budou chtít "zjednat pořádek" v příliš volném nastavení tržních finančních podmínek. Zároveň samozřejmě nelze zapomínat ani na indikace stavu ekonomiky, když jeden dozadu hledící ukazatel dostaneme hned zítra (HDP). I v případě těchto témat však optimismus investorů zašel poměrně daleko a znovu nastartovat by ho musela samotná lepší čísla.

Pokles akcií je výraznější v zámoří, a to hlavně na Nasdaqu (-1,5 pct). Hlavní evropské indexy až na AEX ztrácejí jen mírně. Evropské dluhopisy poztrácely dopolední zisky, respektive jejich výnosy se vrátily na včerejší úrovně. Neplatí to však pro kratší americké splatnosti, kde nadále sledujeme pokles. Eurodolar nyní koriguje intradenní nárůst a obchoduje se u 1,0880.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7789 -0.3531 23.8862 23.7554 CZK/USD 21.8285 -0.4628 21.9470 21.7585 HUF/EUR 387.9285 -0.3514 390.9321 387.1800 PLN/EUR 4.7174 0.1243 4.7216 4.7053

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3902 0.1029 7.4112 7.3657 JPY/EUR 141.3380 -0.2682 142.3148 140.7700 JPY/USD 129.7885 -0.3172 130.4730 129.2810

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8814 -0.1411 0.8853 0.8809 CHF/EUR 1.0019 -0.2504 1.0069 1.0009 NOK/EUR 10.8198 0.8294 10.8456 10.7171 SEK/EUR 11.1589 0.3819 11.1865 11.1021 USD/EUR 1.0890 0.0216 1.0924 1.0857

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4128 -0.4944 1.4221 1.4039 CAD/USD 1.3421 0.3796 1.3430 1.3340