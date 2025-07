Dolar je na tom nejhůře od roku 2004?

Nejen ve financích a ekonomii někdy dost záleží na tom, jak si věci „zarámujeme“. Dobře je to znát třeba na současných diskusích, jak (ne)atraktivní jsou americké akcie, trhy obecně, či dolar. Včera jsem v této souvislosti psal, že „je rozdíl mezi útěkem od USA a menším nadšením z nich“. Dnes se z této perspektivy podíváme ještě více na dolar.



Pokud bychom vnímali následující graf jen s tím, že říká něco o dolaru, získali bychom hned dojem, že s americkou měnou se děje něco výjimečně špatného. Nic moc by na tom nezměnilo ani to, když bychom si přečetli hlavní nadpis hovořící o největším sestupu za posledních 20 let. Ale situaci dost podstatně mění, pokud si přečteme detailní popis. Graf totiž ukazuje odchylku kurzu od dlouhodobějšího trendu, konkrétně od plovoucího 200 denního půrměru.



Zdroj: X



Přejděme nyní k obrázku druhému, ve kterém Gavekal Research porovnává vývoj dolarového indexu se zájmem zahraničních investorů o americké akcie. Tedy konkrétně s jejich čistými nákupy ze strany neamerických subjektů:



Zdroj: X



Hodnoty v grafu jsou 12 měsíčními plovoucími růměry, dolarový index je ve skutečnosti nyní na cca 97 (dolar je tedy slabší, než by naznačoval konec modré křivky). Pointa grafu je pak v tom, že takto uchopený dolarový index předbíhá a indikuje další zájem zahraničních investorů o americké akcie. Gavekal konkrétně píše, že předchozí poklesy dolaru vedly zahraniční investory k prodejům amerických akcií (ale podle grafu by platil samozřejmě i opak).



Celkově z tohoto druhého grafu (a oné současné hodnoty indexu u 97) vidíme, že dolar je ke koši měn výrazně níže než v posledních 2+ letech. To skytou formou říká i graf první. Nicméně v celkové perspektivě se o nějakém dolarovém pádu hovořit moc nedá. Ve srovnání se standardem let 2017 – 2021 nijak slabý není. A předchozích cca deset let bylo charakterizováno ještě slabším dolarem. Opakuje se tak spíše v posledních letech docela častá situace, kdy nějaká proměnná dosahovala velkých extrémů, pak sice znatelně korigovala, ale stále se drží, dost daleko od nějakého standardu.



Z pohledu akciového investora a asi nejen jeho by pak druhý graf mohl evokovat otázku, zda vývoj na dolaru opět věští výraznější pokles zájmu zahraničních subjektů o americké akcie. To jsme zpět u celého tématu americké ekonomické, finanční a akciové výjimečnosti. Včera jsem ukazoval, že dolar se atypicky odtrhl od vývoje výnosů vládních dluhopisů. V tomo smyslu se tedy „něco děje“, něco podobného mohou naznačovat trhy s CDS. Ale žádná revoluce, spíše lokální kroky jiným směrem.



