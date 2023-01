Úplné převzetí EDF francouzským státem se odkládá, čeká se na rozhodnutí soudu

Úplné převzetí zadlužené energetické společnosti francouzským státem se odkládá. Firma to dnes oznámila po středečním rozhodnutí úřadu pro dohled nad trhem AMF. Čeká se na rozhodnutí pařížského soudu o opodstatněnosti žaloby minoritních akcionářů, kteří dohodu o převzetí napadli.



Francouzské ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že v má pod kontrolou přibližně 93 procent hlasovacích práv. To je dostatečný podíl na to, aby stát mohl zahájit řízení o takzvaném vytěsnění menšinových akcionářů a dokončit zestátnění firmy. Vláda ale později uvedla, že nebude prosazovat výkup až do rozhodnutí soudu, což dnes potvrdila . Rozhodnutí soudu se očekává do 2. května.





EDF byla částečně zprivatizována v roce 2005, kdy byla část jejího základního kapitálu uvedena na burzu za 33 eur za akcii. Vláda loni nabídla menšinovým akcionářům 12 eur za akcii, což je i tak o 53 procent více, než činila v té době cena akcií na burze. Minoritní akcionáři ale považují nabídnutou cenu za příliš nízkou.



Akcie oslabily po řadě neúspěchů firmy, včetně neplánovaných odstávek reaktorů, zpoždění a překročení nákladů na výstavbu nových reaktorů, a také kvůli stanovení limitů na ceny elektřiny vládou, uvedla agentura Reuters. Kabinet si od zestátnění firmy slibuje, že mu umožní získat větší kontrolu nad reorganizací zadlužené skupiny v době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí.