Rozbřesk: Česká koruna dál zpevňuje. Trh čeká na americký HDP

Zisky české koruny jako by nebraly konce - česká měna včera začala koketovat i s úrovní 23,80 EUR/CZK. Za silou české měny je stále primárně pokračující kombinace příznivého počasí a klesajících spotových i forwardových cen plynu. Ty působí na českou měnu hlavně skrze lepší globální náladu - stabilnější výnosy a slabší americký dolar.

Tím, že se pokles cen plynu zdá s každým týdnem o něco trvalejší, navíc řada mezinárodních hráčů přepisuje dolů své celoroční výhledy na plyn a elektřinu. Pokud by nižší ceny plynu (aktuálně lehce nad 60 EUR/MWh pro listopad 2023) skutečně na trzích přetrvaly, budou sice nadále vysoko nad před-covidovými průměry (15-20 EUR za MWh), pro českou ekonomiku však v tomto roce budou znamenat výrazné vylepšení směnných relací - podílu cen vývozu a dovozu. A to by pro korunu byla fundamentálně dobrá zpráva.



Výrazné vylepšení směnných relací (ceny plynu, elektřiny a ropy se mohou v roce 2023 na dovozních cenách podílet až 10 %) by se mělo projevit v lepším výkonu obchodní bilance i běžného účtu platební bilance. Běžný účet skončí pravděpodobně za rok 2022 se schodkem okolo 5 % HDP, a to zejména kvůli dražším dovozům energií. Pokud dovozy v roce 2022 rostly meziročně kvůli vyšším cenám energií a pohonných hmot skoro o 20 %, implikuje naopak současná úroveň cen plynu více než 5procentních bodů dolů z meziroční dynamiky dovozů v roce 2023. I tak by skončil běžný účet platební bilance pravděpodobně v solidním deficitu, ten by se však ve finále mohl blížit spíše 2 % HDP. A sázky na znatelné vylepšení běžného účtu oproti roku 2023 v tuto chvíli mohou být pro trhy vítaným argumentem, proč i na těchto úrovních vsadit na českou korunu. I když v pozadí “víry v korunu” samozřejmě velmi důležitou roli sehrávají vysoké devizové rezervy ČNB a ochota centrální banky je použít v tuto chvíli proti jakýmkoliv výraznějším ztrátám české měny.





Je třeba si však také uvědomit, že víra v lepší počasí a trvale “nižší” ceny plynu se ještě může ukázat být hodně vrtkavá. A jakákoliv změna očekávání může mít na korunu dvojnásob negativní efekt - skrze souběžné zhoršení globálního sentimentu (silnější dolar, vyšší výnosy) a zhoršení výhledu na české směnné relace a vnější rovnováhu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna včera začala koketovat s hranicí 23,80 EUR/CZK. Kombinace lepších čísel z eurozóny (PMI) a klesajícího plynu se české koruně líbí. I když je z fundamentálního hlediska již česká měna relativně hodně silná, příznivé globální prostředí v kombinaci s ochotou ČNB používat aktivně devizové rezervy a sázkami na lepší vnější rovnováhu (viz úvodník) mohou českou korunu dál držet krátkodobě v pozitivní náladě. Další silnější technickou bariérou jsou z našeho pohledu až úrovně v okolí 24,60 EUR/CZK.



Eurodolar

Německá podnikatelská nálada reprezentovaná indexem Ifo již trh nijak zásadně nepřekvapila a tak eurodolar stále parkuje u hodnoty 1,09.

Dnes odpoledne budou trh jistě zajímat údaje za americký HDP za čtvrtý kvartál minulého roku. Podle dosud známých dat si americká ekonomika na konci roku 2022 vedla stále velmi dobře. Fenomén očekávání vs. realita však i zde může sehrát roli. Trh ale především respektovaný nowcast atlantského Fedu (GDPnow) vidí růst výrazně nad potenciálem (2,6 %, resp. 3,5 %), náš běžící odhad pro americký HDP je pesimističtější. Pokud růst opravdu trh lehce zklame, tak by se eurodolar mohl vydat na cestu směrem k 1,10.