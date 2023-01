Hindenburg Research si posvítil na nejbohatšího muže Asie a jeho impérium

Akcie Adani Group se propadly poté, co Hindenburg Research zveřejnil rozsáhlá obvinění z údajných nekalých praktik po dvouletém vyšetřování této skupiny. Hindenburg dodal, že akcie Adani shortuje a obvinil tuto firmu vlastněnou nejbohatším mužem Asie z „bezostyšné“ manipulace s trhem a z účetních podvodů. Klesly také dluhopisy a akcie subjektů napojených na Adani, což z Adaniho impéria odmazalo 12 mld. USD v tržní hodnotě.



Úterní zpráva Hindenburgu obsahuje názory této výzkumné firmy a investigativní komentář, ve kterém jsou čtenáři upozorněni, že použití zprávy je na vlastní riziko. Ve zprávě podrobně popisuje síť zahraničních obálkových subjektů ovládaných rodinou Adani v daňových rájích, jako je Karibik, Mauricius a Spojené arabské emiráty. A tvrdí, že je firma využívá k usnadnění korupce, praní špinavých peněz a okrádání daňových poplatníků, zatímco vysává peníze z kotovaných firem této skupiny.



„Podlé a nepodložené“



Tato zpráva je „podlou kombinací selektivních dezinformací a zastaralých, nepodložených a zdiskreditovaných obvinění,“ uvedl v prohlášení finanční ředitel Adani Group Jugeshinder Singh. Zpráva byla zveřejněna ve stejný den, kdy měl být zahájen prodej klíčového podílu Adani Enterprises, jehož cílem je přilákat širší síť investorů. Toto načasování „jasně prozrazuje drzý, zlý záměr podkopat“ a poškodit plán prodeje akcií, dodal Singh. Společnost zvažuje podání žaloby proti Hindenburg Research.



Ostrá kritika Hindenburgu přichází v pro magnáta kritické době. Adani se snaží zvýšit svůj mezinárodní profil a v Indii, kde se těší úzkému vztahu s premiérem Narendrou Modim, se agresivně rozvětvuje do nových sektorů, včetně cementu a médií. Plány na expanzi Adaniho říše jsou úzce spojeny s rozvojovými a ekonomickými cíli vlády. Adani loni vystřelil v indexu Bloomberg Billionaire’s ještě před Billa Gatese a Warrena Buffetta a jeho jmění nyní dosahuje 118,9 miliard dolarů, což z něj dělá čtvrtého nejbohatšího člověka na světě.



Zatímco mnohá obvinění vznesená Hindenburgem vůči Adanimu již byla známa, jako nadhodnocování a koncentrace holdingu investorů z Mauricia u jeho společností, některé podrobnosti získané z mauricijského registru byly podle Briana Freitase, analytika z Aucklandu, zveřejněny poprvé. „Nevrhá to světlo jen na tuto skupinu, ale také na správu a řízení korporátu v Indii,“ doplnil Freitas. Přesto však tato zpráva pravděpodobně nebude mít „žádný velký dopad na následnou nabídku, protože si firma zajistila dostatečnou poptávku“.



Tvrdá kritika



Hindenburg se nejvíce proslavil kritickou zprávou na poli elektromobility, která pomohla k odstranění zakladatele společnosti Nikola. Tuto firmu Hindenburg v roce 2020 obvinil z toho, že byla postavena na „desítkách lží“. Zakladatel Nikoly Trevor Milton nakonec odstoupil z funkce předsedy a byl shledán vinným z podvodu s cennými papíry. Mezi novější cíle patří Clover Health a Lordstown Motors. Nyní Hindenburg uvedl, že má krátkou pozici ve společnostech Adani prostřednictvím dluhopisů obchodovaných v USA a derivátů mimo Indii.



Zde je rychlý přehled některých hlavních obvinění:

Bylo identifikováno 38 mauricijských fiktivních subjektů ovládaných Adaniho bratrem Vinodem Adanim nebo jeho blízkými spolupracovníky či subjekty jím ovládanými v jiných daňových rájích. Zdá se, že síť zahraničních obálkových firem slouží k manipulaci se zisky.

Adani Group se dříve stala předmětem 4 velkých vládních vyšetřování týkajících se obvinění z podvodu.

Adani Enterprises a Adani Gas auditovala malá firma bez aktuálních webových stránek, pouze se 4 partnery a 11 zaměstnanci, která provedla audit pouze jedné další kotované firmy. Auditor se „zdá být stěží schopen komplexní auditní práce“, když samotná Adani Enterprises má 156 dceřiných společností a mnoho dalších společných podniků.

Zpomalující běh býka



Adaniho společnosti se obchodují za poměr PE (cena za akcii/zisk na akcii), který je mnohokrát vyšší než u obdobných společností v Indii i po celém světě, včetně firem v impériu Reliance konkurenčního magnáta Mukeshe Ambaniho (Adaniho předchůdce na postu nejbohatšího muže Asie). Ale existují tu už určité známky toho, že běh býka zpomaluje, přičemž většina akcií skupiny Adani začala rok poklesem, tedy ještě před zveřejněním zprávy Hindenburgu.



Investoři a analytici také vyjádřili obavy z vysoké úrovně dluhu kótovaných firem z tohoto impéria. Hrubý dluh u šesti Adaniho firem (Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Ports, Adani Power, Adani Gas a Adani Transmission) činil 1,88 bilionu rupií (23 miliard USD) ke konci března 2022.



„I když budete ignorovat zjištění našeho vyšetřování a uvážíte hodnotu finančních výsledků Adani Group, pak by jejích 7 klíčových společností kótovaných na burze mělo klesnout o 85 % čistě z fundamentálních důvodů kvůli závratně vysokým valuacím,“ uzavřel Hindenburg ve zprávě.



Zdroj: Bloomberg