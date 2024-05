Aerolinky Ryanair mají rekordní zisk, celoročně jej zvýšily o 34 procent

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair Holdings v uplynulém finančním roce zvýšila zisk o 34 procent na rekordních 1,92 miliardy eur (47,4 miliardy Kč). Hospodaření podpořily zejména vyšší tržby, uvedla dnes firma ve své výsledkové zprávě. Ryanair je podle počtu cestujících největším leteckým dopravcem v Evropě.

Výsledky mírně překonaly očekávání analytiků, kteří čekali za rok do konce března zisk 1,905 miliardy eur. Ryanair v lednu snížil odhad čistého zisku na rozmezí 1,85 miliardy až 1,95 miliardy eur, když někteří internetoví cestovní agenti náhle přestali prodávat jeho lety.

Počet přepravených cestujících stoupl o devět procent na 184 milionů. Ve srovnání s dobou před pandemií nemoci covid-19 byl počet cestujících vyšší o 23 procent. Výnosy vzrostly o 25 procent na 13,44 miliardy eur.

Společnost otevřela pět nových základen a více než 200 nových tras. Obsazenost letadel stoupla o jeden procentní bod na 94 procent.Společnost rovněž uvedla, že jí bude do konce července chybět 23 letadel do počtu, který jí měl dodat americký výrobce . Stále podle ní existuje riziko, i když téměř nepravděpodobné, že by se dodávky mohly ještě zpozdit.

Generální ředitel Michael O'Leary před dvěma týdny varoval, že ceny letenek v létě porostou pravděpodobně pomaleji, než čekal v dubnu. Tehdy předpokládal zvýšení cen o pět až deset procent. Aerolinky dodaly, že tato slabší prognóza vychází z toho, že je firma silně závislá na rezervacích letních letenek na poslední chvíli.

Společnost potvrdila, že v aktuálním finančním roce očekává nárůst počtu cestujících na 198 milionů až 200 milionů. V březnu firma tento počet snížila z původních 205 milionů kvůli zpoždění v dodávkách letadel.

Společnost rovněž oznámila odkup svých akcií za 700 milionů eur. Oficiálně ho plánuje zahájit ještě tento týden.Do skupiny patří kromě hlavních aerolinek Ryanair se sídlem v Irsku také dceřiné společnosti Buzz v Polsku, Lauda v Rakousku a Malta Air na Maltě.