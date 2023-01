Mezinárodní měnový fond navýšil letošní výhled růstu globální ekonomiky na 2,9 procenta

Mezinárodní měnový fond (MMF) dnes zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky. Podle aktualizované prognózy z podzimního výhledu se celosvětový hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 2,9 procenta, zatímco loni v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,7 procenta. Ke zlepšení výhledu podle měnového fondu přispělo předpokládané oživení ekonomické aktivity v Číně, kterou loni brzdila přísná opatření proti šíření koronaviru, dále pokles inflace a solidní spotřebitelská poptávka.



Navzdory zlepšení letošního výhledu by měl růst světové ekonomiky zpomalit z loňských 3,4 procenta. "Předpověď nízkého růstu ekonomiky v roce 2023 odráží zvýšení úrokových sazeb centrálních bank v rámci boje proti inflaci i válku na Ukrajině," uvedl MMF.



V příštím roce počítá fond se zrychlením tempa růstu na 3,1 procenta. Výhled však mírně zhoršil proti říjnu, kdy na příští rok počítal s růstem o 3,2 procenta.



MMF dnes také předpověděl, že celosvětová inflace v letošním roce klesne na 6,6 procenta z loňských 8,8 procenta. Ke zpomalení růstu cen přispěje zvyšování úrokových sazeb, které by mělo snížit spotřebitelskou poptávku. V příštím roce podle MMF inflace sestoupí na 4,3 procenta, zůstane ale nad úrovněmi z let těsně před pandemií, kdy se pohybovala kolem 3,5 procenta.



"Globální podmínky se zlepšily, inflační tlaky začaly slábnout," uvedl hlavní ekonom MMF Pierre-Olivier Gourinchas. "Cesta zpět k plnému oživení s udržitelným růstem, stabilními cenami a pokrokem pro všechny teprve začíná," dodal.



Hospodářský růst ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou na světě, letos podle fondu zpomalí na 1,4 procenta z loňských dvou procent. V Číně, která je druhou největší ekonomikou, očekává MMF naopak zrychlení růstu na 5,2 procenta z loňských tří procent. Loni HDP Číny stoupl jen o tři procenta a bylo to poprvé za více než 40 let, kdy Čína rostla pomaleji než celý svět.



Ekonomika eurozóny se letos podle fondu zvýší pouze o 0,7 procenta po loňském růstu o 3,5 procenta. Evropa se ukázala podle fondu odolnější, než se předpokládalo, těžila hlavně z teplejšího zimního počasí, které pomohlo zmírnit poptávku po zemním plynu. MMF neočekává recesi v Německu ani v Itálii. HDP ale podle prognózy klesne o 0,6 procenta v Británii. Ta bude jedinou z předních ekonomik světa, která zaznamená pokles.



Navzdory nepříznivým dopadům války a mezinárodních sankcí by ruská ekonomika letos mohla vykázat růst o 0,3 procenta po loňském poklesu o 2,2 procenta. Ještě v říjnu měnový fond čekal na letošní rok pokles ruské ekonomiky, a to o 2,3 procenta.