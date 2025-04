Šéfka MMF: Americká cla významně ohrožují světové hospodářství, odvety nepomohou

Nová americká cla na dovoz z mnoha zemí světa představují významné riziko pro světové hospodářství v době jeho omezeného růstu. Podle agentur Reuters a AFP to ve čtvrtek prohlásila šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová. Zároveň vyzvala země zasažené dovozními poplatky, které ve středu vyhlásil americký prezident Donald Trump, aby situaci dále neeskalovaly a jednaly s USA o snížení obchodního napětí.



Trump oznámil plošná cla prakticky na veškerý dovoz do USA. Základní sazba činí deset procent a platit začne od soboty 5. dubna. Na některé země se ale budou vztahovat cla vyšší, která americká vláda označuje za reciproční a která podle Trumpa reagují na nespravedlivá cla vybíraná těmito zeměmi při dovozu zboží z USA. Tato cla začnou platit od 9. dubna a například u zboží dováženého z Evropské unie bude poplatek činit 20 procent.



Georgievová ve svém dosud nejostřejším hodnocení Trumpových celních bariér uvedla, že "jasně představují významné riziko pro globální výhled v době pomalého růstu". MMF podle ní na podrobném hodnocení dopadů celních opatření zatím pracuje.



"Je důležité předejít krokům, které by dále poškodily světové hospodářství. Apelujeme na Spojené státy a jejich obchodní partnery, aby společně konstruktivně pracovali na vyřešení obchodního napětí a omezení nejistoty," dodala Georgievová. EU i další země hovoří o přípravě odvetných opatření, přednost ale podle slov svých politiků chtějí dát jednání s USA.



V lednu MMF zvýšil odhad letošního růstu globální ekonomiky na 3,3 procenta, předtím počítal s růstem o desetinu procentního bodu nižším. Se stejným tempem růstu počítá MMF i v příštím roce, když loni globální ekonomika podle prvního odhadu vzrostla o 3,2 procenta. Odhad letošního vývoje hrubého domácího produktu Spojených států pak MMF v lednu zvýšil o půl procentního bodu na 2,7 procenta.