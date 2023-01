Rozbřesk: Předběžný odhad tuzemského HDP potvrdil mělkou recesi, koruna mírně ztrácí a vyhlíží zasedání Fedu

Dnešní předběžný odhad HDP za poslední čtvrtletí roku 2022 potvrdil propad tuzemské ekonomiky do recese. Podobně jako ve třetím kvartále, kdy ekonomika odepsala mezikvartálně 0,2 %, zaznamenal reálný HDP mírný pokles o 0,3 % (náš nowcast indikoval -0,3 % q/q). Jak však sama čísla naznačují, jedná se o mělkou, resp. technickou recesi, kterou nelze srovnávat např. s hlubokým pandemickým pádem v roce 2020.



V rámci předběžného odhadu sice ještě nebudeme znát příspěvky jednotlivých složek HDP, slabší hospodářský výkon však půjde opětovně na vrub spotřebitelské poptávky. Útraty domácností klesají v reálném vyjádření již čtyři kvartály v řadě a vzhledem k vysoké inflaci a rekordní erozi reálných příjmů se na tom zřejmě nic nezměnilo ani na konci minulého roku. Ostatně maloobchodní tržby kreslí podobný obrázek a stejně nepříznivá zůstává i nálada spotřebitelů, které trápí nejen pokles životní úrovně, ale i přetrvávající nejistota.





Na druhou stranu, hlubšímu ekonomickému propadu zřejmě zabránil solidní výkon tuzemského průmyslu. Přestože i ten začíná pociťovat pokles poptávky, jednotlivé podniky stále ještě disponují relativně vysokým počtem nezpracovaných objednávek z předchozích měsíců. Dobrou zprávou bylo pro tuzemské podniky i postupné rozvolnění napětí v globálních dodavatelských řetězcích. Celkově proto předpokládáme, že slabá domácí poptávku byla na konci minulého roku alespoň částečně kompenzována vyššími čistými vývozy.





Spotřebitelská poptávka dle našeho názoru zůstane pod tlakem i na začátku tohoto roku, proto předpokládáme, že se mělká recese protáhne až do konce prvního čtvrtletí. Ve zbytku roku by již mělo dojít k postupnému oživení ekonomiky společně s odezníváním inflačního šoku a také příznivějším vývojem v zahraničí. Právě lepší kondice evropské ekonomiky se nakonec může ukázat jako překvapivě silný růstový impuls pro tuzemskou ekonomiku, ať již díky zklidnění situace na energetických trzích nebo pozitivním efektům otevření čínské ekonomiky





*** TRHY ***



Koruna

Koruna měla včera tendenci mírně ztrácet a seanci zakončila nad 23,80 EUR/CZK. Česká měna má před sebou náročný týden, který otestuje její (zdánlivou) nezdolnost. Předběžný odhad tuzemského HDP by dnes sice neměl korunový trh významněji rozhodit (viz úvodník), problematičtější však mohou být blížící se zasedání Fedu a ECB. Zvláště od prvně jmenovaného čekáme relativně jestřábí rétoriku, která může vést k vyšší averzi k riziku, která se koruně rozhodně líbit nebude (viz včerejší FX Strategie).



Eurodolar

Averze k riziku roste s blížícím se zasedáním Fedu a ECB, což se projevuje i na eurodolaru, který klesá. Připomeňme, že k náladě nepřispěly i údaje o HDP za čtvrtý kvartál v Německu. Ekonomika našeho souseda nakonec nepatrně poklesla, což v jistém smyslu i předznamenává výsledek za celou eurozónu, který bude zveřejněn dnes dopoledne.

Kromě toho však měly být odhaleny i data za německou inflaci, což by nás velmi přiblížilo k přesnému odhadu lednové inflace i za celou eurozónu. Německý statistický úřad však překvapivě oznámil, že kvůli technickým problémů zveřejní inflaci až příští týden. Vrcholem dnešního odpoledne tak mohou být americká čísla v podobě indexu pracovních nákladů, která jsou pro Fed nejdůležitějším údajem o mzdách, jež předurčují inflaci v sektoru služeb. Tempo růstu pracovních nákladů zřejmě zpomalí - teď půjde o kolik. Pokud tempo nezpomalilo, tak to bude po dolar záminka k dalším ziskům.