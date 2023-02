Sazby letos dolů nepůjdou, domnívá se stratéžka Invesco. Příkladem pro Fed by mohla být Kanada

Ekonomika je v dobrém stavu a trhy by měly upustit od očekávání, že ještě tento rok dojde k poklesu sazeb. Pro Bloomberg to uvedla hlavní stratéžka společnosti Invesco Kristina Hooper. Podle ní skutečně není důvod, aby sazby klesaly, na to by se musela hospodářská situace výrazně zlepšit.



Úvahy o dalším ekonomickém vývoji v USA se často točí kolem chování domácností a jejich výdajů. Spotřeba totiž tvoří asi 70 % celkové poptávky a Hooper se domnívá, že „spotřebitel je v docela dobrém stavu“. Jednou z příčin je stále velmi silný trh práce, který by centrální banka ve snaze snížit inflaci ráda ochladila.



Stratéžka se tedy domnívá, že současná situace se výrazně liší od minulých cyklů zvedání sazeb, kdy spolu s nimi rostla i nezaměstnanost. Během pandemie přitom došlo k prudkému růstu úspor domácností, které ale podle stratéžky už klesly. Stále se ovšem nachází na vyšších úrovních než před dvěma lety, zároveň jsou na úrovni, která již motivuje k větší participaci na pracovní síle.







„Je tu hodně spotřebitelů, kteří jsou schopní utrácet,“ pokračovala Hoopper. Podle ní se zlepšuje i situace na straně inflace a inflační očekávání jsou velmi dobře ukotvena. Fed se zároveň chce vyhnout tomu, že přestane s utahováním své politiky příliš brzy a následně dojde k opětovnému zvýšení inflace. Podle expertky si ale americká centrální banka může vzít příklad z kanadské. BoC totiž oznámila, že si dá pauzu ve zvedání sazeb s tím, že se k němu vrátí, pokud to vyžádá další vývoj inflace.



BoC tedy přistoupila k „podmíněné pauze“ a „to by mohl být model pro Fed“. Trhy by přitom věděly, že pokud se inflace začne opět zvedat, centrální banka začne s dalším zvyšováním sazeb. v následujícím grafu ukazuje svůj odhad vývoje jednotlivých fází ekonomického cyklu. Podle ekonomů této banky americké hospodářství právě vstoupilo do fáze poklesu:





Zdroj: Bloomberg, Twitter