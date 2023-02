Hladké přistání v USA je stále na stole

Hladké přistání americké ekonomiky je „stále na stole“, s nezaměstnaností na 3,4 % je zřejmé, že recese není za rohem. Pro CNBC to uvedla Mona Mahajan, která působí jako strategička ve společnosti Edward Jones. K tomu připomněla, že Jay Powell podle svých slov sleduje zejména tři hlavní oblasti inflace. Tu v oblasti zboží, která klesá. Pak v oblasti bydlení, které podle strategičky začíná klesat. A nakonec inflaci mzdovou, která má tendenci přetrvávat. Ale podle expertky se již objevují první signály poklesu i zde.



Mahajan připomněla, že „všechno, co minulý rok trpělo, nyní prudce roste.“ Narážela tím na vývoj na akciovém trhu, kdy si výrazné zisky připisuje i celý Nasdaq . Podle ní je ale namístě se ptát, zda není posilování akcií příliš uspěchané a zda se přece jen neodtrhly od fundamentu, přestože americké hospodářství může dosáhnout zmíněného hladkého přistání. K tomu strategička dodala, že trhy nerostou soustavně, ale růst je přerušován korekcemi a současné prudké posilování sebou nese právě zvýšené riziko obratu.





Mahajan očekává, že zisky obchodovaných společností budou slábnout i v případě, že se ekonomika neponoří do recese. Pokud by přišlo období „konsolidace“, je to podle ní příležitost vstoupit na trh. Orientovat by se pak investoři měli zejména na kvalitní růstové společnosti a cyničtější firmy. Jelikož ale sazby pravděpodobně nepůjdou zpět na velmi nízké úrovně, je podle expertky rozumné mít v portfoliích i hodnotové akcie.



O aktuálním vývoji na americkém trhu práce hovořil na CNBC i Jan Hatzius z . Poslední data byla podle něj celkově silná, ale má za to, že extrémy je dobré brát s rezervou. Dvojnásob to pak v některých případech platí o lednových číslech. Ekonomika si ale zřejmě vede stále velmi dobře navzdory tomu, že konsenzus hovoří o vstupu do recese. To ovšem data podle ekonoma vůbec neukazují.



Hatzius se domnívá, že inflace bude letos znatelně klesat, i když otevírání Číny a jeho dopad na ceny energií může tento pokles poněkud tlumit. Fed „pravděpodobně udělá více, než trhy čekají.“ Konkrétně podle ekonoma zvedne sazby nad 5 %, zatímco očekávání nyní hovoří o sazbách mírně pod touto hranicí. Hlavně ale podle Hatziuse letos nedojde k očekávanému snižování sazeb. Ukazuje na to silný trh práce a inflace, která se bude stále držet nad cílem i přesto, že dojde k jejímu znatelnému poklesu.





Zdroj: CNBC