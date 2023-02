Trhy jsou naceněny na dokonalý scénář. To není reálné, varuje stratéžka Blackrock

Hlavní investiční strategička společnosti Wei Li se domnívá, že akciové trhy jsou letos naceněny na dokonalý scénář. Tedy ne na hladké přistání americké ekonomiky, která by se díky němu vyhnula recesi. Trhy podle strategičky ve svých cenách odrážejí růst ekonomiky a zároveň relativně brzké snižování sazeb.



Li se domnívá, že je těžké najít fundamentální důvod pro názor, že Fed nebude dál zvedat sazby. Proti takovému scénáři hovoří i poslední čísla z amerického trhu práce. Na něm se utahování monetární politiky teprve projeví a to podle expertky znamená, že inflace ve službách bude přetrvávat delší dobu.



Sazby v USA se tak letos dostanou na svůj vrchol, kde zůstanou. Tento rok tudíž nedojde k jejich snižování. pak podle jeho zástupkyně podvažuje akcie na všech vyspělých trzích, preferuje rozvíjející se trhy. Pro ně hovoří i otevírání čínské ekonomiky. U dluhopisů pak společnost kupuje zejména kvalitní korporátní dluhopisy a krátkodobější vládní obligace. Obojí pro jejich „příjmový potenciál“.







Li si myslí, že na letošní rally se do značné míry podílely obavy některých investorů z toho, že propásnou dlouhodobější růst cen akcií. To je přivedlo na trh a přispělo k dalšímu růstu cen. Svou roli pak hrálo i vynucené uzavírání krátkých pozic. Tedy to, že v některých částech trhu museli investoři kvůli ztrátám na těchto pozicích nakupovat akcie, aby pozice uzavřeli. A to zvedalo ceny ještě výš.



Tržby obchodovaných firem už rostou rychleji než zisky, což odráží negativní tlak na marže. Zisky se tak podle strategičky chovají způsobem odpovídajícím této fázi cyklu, ale trhy ne. Reagují totiž růstem i tam, kde firmy nedosáhnou na očekávání. Pozornost je totiž zaměřena na inflaci a makroekonomický vývoj, ale podle Li se postupně přesune ke korporátnímu fundamentu.



Zdroj: Yahoo Finance