IPO Mobileye ze skupiny Intel by mohlo při současné nestabilitě trhů firmu ocenit na méně než třetinu původně očekávané částky

Společnost Mobileye, která je divizí americké společnosti a zaměřuje se na systémy samořízených aut, by při svém vstupu na burzu mohla být oceněna na téměř 16 miliard USD (téměř 400 miliard Kč). To je méně než třetina původně očekávané částky, protože nestabilita na akciových trzích a růst úrokových sazeb snižují zájem o nové emise, uvedla agentura Reuters. Primární nabídka Mobileye by měla být jedním z největších technologických vstupů na burzu v letošním roce.



V dubnu Reuters s odvoláním na zdroje uvedl, že vstup na burzu by mohl Mobileye ocenit až na 50 miliard USD. Firma Mobileye ve zprávě pro regulační orgány uvedla, že v rámci primární nabídky hodlá prodat 41 milionů akcií. Cena by se měla pohybovat v rozmezí 18 až 20 USD za akcii. Při horní hranici by tak firma z nabídky získala 820 milionů USD.



Mobileye se chystá na burzu v době, kdy klesá chuť k obchodování, protože společnosti bojují s rostoucími úrokovými sazbami a zvýšenou kontrolou ziskovosti od investorů po hvězdných výsledcích v roce 2021. Primární nabídky amerických technologických společností se snížily na nejnižší úroveň od globální finanční krize v roce 2008. Několik společností odložilo plány pro vstup na burzu, protože se jim nechce na trh v době vysoké nestability. Podle údajů společnosti Refinitiv v letošním roce vynesly technologické primární nabídky akcií 507 milionů USD. To je nejnižší částka od roku 2000.



Izraelská společnost Mobileye byla založena v roce 1999 a za cíl si dala snižovat počet zranění a úmrtí při automobilových nehodách. koupil Mobileye za 15,3 miliardy USD v roce 2017. Chtěl tím konkurovat firmám a ve vývoji systémů pro jízdu bez řidiče. Společnost Mobileye loni zvýšila tržby o 43 procent na 1,4 miliardy USD. Na celkových tržbách Intelu se divize podílela z 1,8 procenta.