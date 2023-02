U ropných akcií výraznější pohyb nečekejte. Trh v USA je docela v rovnováze, domnívá se šéf Advisors Asset Management

Ceny akcií ropných společností v posledních letech výrazně posílily, došlo k tomu ale po desetiletí velmi nízké návratnosti. V tuhle chvíli se nedá čekat výrazný pohyb jedním či druhým směrem bez toho, aby se podobně nezachovaly ceny ropy. Pro Bloomberg to uvedl Scott Colyer z Advisors Asset Management. Podle něj ale bude cena ropy po nějakou dobu spíše stagnovat a pohybovat se v rozmezí 72 – 83 dolarů za barel. Jinak řečeno, k žádnému výraznějšímu pohybu jedním či druhým směrem by podle experta docházet nemělo.



Zejména v USA je podle experta ropný trh v relativní rovnováze, jiné to může být v zahraničí, a to kvůli snahám omezovat spotřebu ropy z Ruska. Na otázku týkající inflace, komodit a snah o posun k obnovitelným energiím Colyer odpověděl, že komodity si v období vysoké inflace většinou vedou dobře. Nyní jejich cenám pomáhá i to, že federální vláda rozjela řadu výdajových programů zaměřených na obnovitelné energie. To sice netlačí nahoru ceny ropy, ale komodit, které s posunem k novému energetickému systému souvisí. Tedy například lithia či mědi.



K uvedenému expert dodal, že po Tesle se nyní i tradiční automobilky snaží vybudovat nové výrobní vertikály směřující k elektromobilitě. „Zpočátku to bude dotované“, míní Colyer. Připomněl, že naprostá většina automobilek již operuje s předpokladem, že v budoucnu bude na trhu mnohem větší podíl elektromobilů. „Nejsem si jistý, že se tam dostaneme, protože mluvit o tom je něco jiného, než to skutečně udělat. Jisté ovšem je, že tímto směrem nyní teče hodně peněz,“ dodal Colyer.





Expert pokračoval s tím, že pokud se kvůli energetické transformaci zvedne poptávka po nějaké komoditě, například mědi, má to dopad na růst její ceny. Trvá totiž nějaký čas, než se najdou nová ložiska, která navíc mohou být v oblastech bez potřebné infrastruktury. Americký zákon o snížení inflace IRA pak sice financuje projekty ve Spojených státech, které by měly přispět k energetické transformaci, nicméně nefinancuje těžební projekty v jiných zemích, které by měly zajistit dostatek surovin pro tuto transformaci.



Zdroj: Bloomberg