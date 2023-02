Fed není v binárním módu, trhy porostou, domnívá se analytik

Tom Lee ze společnosti Fundstrat už během roku 2022 hovořil o rally na akciových trzích, nyní čeká, že americký index S&P 500 uzavře letošní rok na 4800 bodech. Vede jej k tomu historické porovnání vývoje na trhu v celém roce v závislosti na jeho chování na počátku roku. Z fundamentálního hlediska jsou pak podle investora pravděpodobnější pozitivní překvapení na straně inflace. A to mimo jiné znamená „predikovatelnější Fed“.



Lepší viditelnost na straně monetární politiky může podle investora znamenat vyšší valuační násobky, zisky si také povedou dobře a to vše znamená „více investorů, kteří nakupují akcie.“ Následující graf ukazuje historické chování akciového trhu kolem bodu, kdy inflace dosáhla svého vrcholu:





Zdroj: Twitter



Akciový trh tedy v průměru dosáhl svého dna asi sedm měsíců poté, co inflace dosáhla svého vrcholu (černá křivka). Současný cyklus je vyznačen modrou křivkou s předpokladem, že inflace dosáhla vrcholu v červnu 2022 na 9,1 %.



Lee dostal otázku na to, zda by investoři nyní měli bojovat s Fedem, tedy jít proti zaběhlému rčení, které říká, že s centrální bankou se nebojuje. Tedy že nemá smysl jít svými pozicemi proti tomu, co implikuje politika Fedu. Investor k tomuto tématu odpověděl, že Fed „neoperuje v binárním módu“. To znamená, že neexistují pouze dvě možnosti, kdy by jeho politika nahrávala dalšímu růstu cen akcií, nebo šla proti němu. Centrální banka se totiž snaží o to, aby byl predikovatelný a pokud je predikovatelný i růst sazeb, není to stejné jako utahování s cílem poslat ekonomiku do recese.





Lee souhlasí s tím, že je příliš brzy na to vyhlásit vítězství nad vysokou inflací. Pro akcie by ale podle něj mělo být pozitivní to, že Fed pozorně sleduje vývoj v ekonomice a svou monetární politiku odvíjí právě od něj. Nejde ale o situaci, kdy by Fed reagoval na každé nové číslo, které navíc může být zpožděným indikátorem.



Zdroj: CNBC