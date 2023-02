Zisková recese v letošním roce a trocha dlouhodobé perspektivy

ukazuje vývoj zisků v letošním a příštím roce podle současného konsenzu. A to po jednotlivých čtvrtletích. V pondělí jsem tu přitom ukazoval celoroční konsenzuální predikce s tím, že pro letošek se u nich čeká zhruba stagnace zisků. Na rozdíl třeba od , kde čekají znatelný meziroční pokles zisků (z cca 220 dolarů na akcii v indexu SPX na 195 dolarů na akcii). Pohled na jednotlivá čtvrtletí ale ukazuje, že i konsenzus počítá se ziskovou recesí – v prvním a druhém čtvrtletí by zisky obchodovaných firem měly znatelně meziročně klesnout. Záleží ale spíše na něčem jiném.



Zdroj: Twitter



Zisková recese v první polovině roku je v uvedených predikcích následována 3 % meziročním růstem zisků ve čtvrtletí třetím a dokonce 10 % tempem ve čtvrtletí posledním. Zisková slabost by se tak podle analytiků měla koncentrovat do prvního poloviny roku, pak relativně rychlý návrat na růst mezi 10 – 12 %. Právě ten by minimálně z fundamentálního pohledu měl být pro hodnoty akcií naprosto rozhodující. Tedy ne to, zda bude (zisková) recese koncentrována do té, či oné části roku, či bude trochu hlubší či ne. Jde o dlouhodobější růst a graf by mohl indikovat, že ten by podle analytiků mohl oscilovat právě kolem 11 %.



Trocha perspektivy pro 11 %: I kdyby inflace dlouhodoběji dosahovala o něco více než 2 % a reálný růst ekonomiky se pohyboval dlouhodobě o něco nad nyní odhadovaným potenciálem, jsme s nominálním růstem ekonomiky někde kolem 6 %. A zisky obchodovaných firem by pak ve výše uvedeném případě dlouhodobě rostly mnohem rychleji než celá ekonomika. Což není neobvyklé – podíl zisků na celkových příjmech nejen v USA již dlouhou dobu trendově roste. A dvojnásob to platí o ziscích obchodovaných firem sektorově vychýlených směrem k technologiím a podobným růstovým sektorům.



Na druhou stranu, někdy mají věci tendenci vracet se k průměru a na trhu práce možná dochází ke změnám, které s oněmi podíly na celkových příjmech možná trochu zamíchají. A jak ukazuje podle mne jeden z nejzajímavějších fundamentálních grafů na trhu, hodně dlouhodobě zisky rostou o 6,5 %:





Zdroj: Twitter