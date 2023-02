Globální dluhopisy smazávají své letošní zisky. Naděje na otočku centrálních bank se rozplývají

Globální dluhopisy spějí k umazání všech svých zisků, kterých dosáhly během letošního, historicky nejlepšího, úvodu roku. Za tímto obratem stojí ujištění centrálních bank po celém světě, že se pevně drží svého záměru pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, dokud nezkrotí inflaci. A to jde proti dluhopisovým býkům, kteří minulý měsíc sázeli naopak na polevování sazeb.



„Globální dluhopisy mohou v příštích týdnech dále klesat kvůli probíhající rekalibraci výhledu na ekonomiku a reakční funkci Fedu,“ řekl Damien McColough, vedoucí výzkumu fixních výnosů u Westpac Banking v Sydney. Hnacím motorem tohoto poklesu je podle něj narativ vyšších sazeb po delší dobu.



Index globálních dluhopisů tento měsíc klesl o 2,9 %, čímž odmazal téměř celý svůj 3,3% nárůst v lednu. Právě letošní leden byl přitom nejlepším prvním měsícem v roce od zavedení tohoto ukazatele v roce 1990.





Navýšení sázek



10letý výnos státních dluhopisů vyskočil v úterý o 14 bazických bodů na 3,95 % poté, co americké indexy PMI v průmyslu a službách překonaly prognózy a obchodníci tak přihodili sázky na další zvyšování sazeb Fedem. Dnes výprodeje zmírňují.



„Vzhledem k údajům, které naznačují silné toky do dluhopisů jakožto třídy aktiv, budou investoři pravděpodobně opět nakupovat, jakmile usoudí, že jsou výnosy dostatečně vysoké, aby tento krok ospravedlnily,“ řekl James Wilson, seniorní manažer fondu ve společnosti Jamieson Coote Bonds. "Při takto atraktivních oceněních se do těchto trhů začínáme pomalu pouštět."



Ziskům vévodily výnosy dvouletých amerických dluhopisů, které ve středu klesly o pět bazických bodů na 4,67 %. Výnos 10letého dluhopisu klesl o jeden bazický bod níže a obchodoval na 3,94 %.



"Americký 10letý výnos se zdá být nastaven na růst nad 4 %," řekl McColough. "Až se volatilita trochu ustálí, mám pocit, že tu stále bude silná nabídka po výnosech, pravděpodobně v rozmezí 4,15 % až 4,20 %."



Zdroj: Bloomberg