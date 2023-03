Powell promluví v Kongresu a trhy se nastavují na dobré zprávy

Dopolední obchodování na hlavních finančních trzích sice není o výrazném růstu, ale nese se v převážně pozitivním duchu a investoři zřejmě předpokládají, že dobře dopadne i odpolední komentář šéfa Fedu. Vystoupení Jeroma Powella v Kongresu je jedním z klíčových bodů tohoto týdne, který přispěje do aktuální debaty o inflaci a reakci měnové politiky.



Ačkoli někteří z centrálních bankéřů mluvili o možnosti znovu zvedat sazby po 50 bazických bodech, tento názor je podle nás jednoznačně v menšině. Ani na trzích se na rychlejší utahování příliš nesázelo. Powell by mohl potvrdit setrvání u menších kroků, čímž by se sice celý proces protáhl, ale zase kleslo riziko, že to Fed s utahováním přežene. Druhou otázkou je, jak se dál bude vyvíjet inflace. Poslední série čísel byla jednoznačně nepříznivá. Sice jeden měsíc trend neurčuje, ale tím si nemůžeme být jisti. A nemůže ani Fed, přičemž Powell se podle nás v hodnocení vyhne poukazování na možnou přechodnost, poté co se s tímto termínem nepříjemně spálil. Co může maximálně udělat, je navázání měnové politiky na data, zdůraznění jejího opožděného efektu a posouzení kumulativnosti minulých kroků.



Investoři jsou podle nás připraveni na informace nahlížet z té lepší stránky, takže pokud je Powell něčím nečekaným nevystraší, trhy by měly reagovat pozitivně. Rizikem je posílení jestřábí rétoriky, a to zdůrazněním vyššího vrcholu sazeb, protahování nutné doby restrikce, případně i připuštění zmíněného rychlejšího postupu. Nepříznivý by mohl být i signál, že se posunul názor Fedu na trh práce, který posledně vykázal ještě podstatně utaženější podmínky než dříve. Opačné riziko na holubičí straně vidíme hlavně v tom, že se Powell nebude pouštět do příliš tvrdých slov ze strachu, že sníží šanci na hladké přistání. Stále totiž podle nás není připraven opustit tezi, že se ekonomika vyhne recesi.



Evropské akciové indexy jsou na tom dopoledne smíšeně při malých změnách, americké futures se pak drží lehce v zeleném. Přesvědčivější pozitivní vývoj sledujeme na dluhopisech, kde dnes klesají výnosy zejména v Evropě. Eurodolar trochu koriguje včerejší nárůst a obchoduje se na 1,0660. Koruna se snaží vrátit k 23,50 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.5189 -0.1439 23.5864 23.5127 CZK/USD 22.0555 0.0340 22.1120 22.0245 HUF/EUR 378.0211 0.2832 378.0211 376.1484 PLN/EUR 4.6886 -0.0574 4.6925 4.6810

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3944 -0.1174 7.4209 7.3817 JPY/EUR 144.8820 -0.2200 145.2050 144.5965 JPY/USD 135.8965 -0.0202 135.9800 135.5710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8876 -0.0450 0.8890 0.8856 CHF/EUR 0.9939 -0.0739 0.9940 0.9924 NOK/EUR 11.1644 0.4033 11.1644 11.1170 SEK/EUR 11.2066 0.3694 11.2071 11.1396 USD/EUR 1.0661 -0.1952 1.0694 1.0655

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4979 0.8089 1.4984 1.4817 CAD/USD 1.3626 0.1073 1.3634 1.3600