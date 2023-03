OECD zlepšila výhled růstu na letošek, varuje ale před křehkostí oživení

Loni globální ekonomika vzrostla o 3,2 procenta. V příštím roce by hospodářský růst měl díky odeznění dopadu vysokých cen energií na příjmy domácností zrychlit na 2,9 procenta, uvedla OECD. V listopadu odhadovala hospodářský růst na příští rok na 2,7 procenta.OECD také předpovídá, že inflace ve skupině 20 hlavních ekonomik poklesne z loňských 8,1 na 5,9 procenta v letošním roce a dále se sníží na 4,5 procenta v roce 2024. Stále tak ale bude navzdory zvyšování úrokových sazeb ze strany mnoha centrálních bank výrazně nad jejich dlouhodobými inflačními cíli.Plný dopad vyšších úrokových sazeb lze podle OECD jen těžko změřit. Organizace zároveň varovala, že zvýšené napětí mezi dlužníky by se mohlo pro některé banky změnit ve ztráty. Jako příklad uvedla OECD nedávný pád finančního ústavu Silicon Valley Bank (SVB) ve Spojených státech.OECD předpokládá, že úrokové sazby centrálních bank dosáhnou vrcholu na 5,25 až 5,5 procenta ve Spojených státech a 4,25 procenta v eurozóně a v Británii. Pokles inflace by podle ní mohl v příštím roce umožnit mírné uvolňování měnové politiky centrálních bank.OECD také díky poklesu cen energií zlepšila výhled růstu pro eurozónu. Letos pro dvacetičlenný blok očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) o 0,8 procenta a v roce příštím o 1,5 procenta. Dosud předpovídala růst o 0,5 a 1,4 procenta.

Ekonomika Spojených států podle OECD letos vykáže růst o 1,5 procenta a příští rok o 0,9 procenta. Čínská ekonomika přidá letos podle odhadu 5,3 procenta a příští rok 4,9 procenta.