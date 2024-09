OECD díky slabší inflaci zvýšila výhled růstu globální ekonomiky na 3,2 procenta

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok o 0,1 procentního bodu na 3,2 procenta. Uvedla to dnes ve své prognóze. Důvodem je zmírnění inflace a zlepšení reálných mezd. Se stejným tempem růstu počítá i v příštím roce. OECD je mezivládní organizací, která se snaží podporovat rozvoj ekonomiky a světového obchodu, jejím členem je i Česká republika.



Výhled na příští rok organizace ponechala na stejné úrovni jako v předchozí prognóze, kterou zveřejnila v květnu. Globální růst se podle OECD stabilizuje, protože se zmírňuje vliv zvyšování úrokových sazeb, zatímco ústup inflace zvyšuje příjmy domácností. Snižování úrokových sazeb by podle OECD mělo podpořit výdaje do budoucna.



Tempo růstu ekonomiky Spojených států v příštím roce zpomalí na 1,6 procenta z letošního tempa 2,6 procenta, odhaduje organizace. Prognózu na příští rok zhoršila, v květnovém výhledu očekávala růst hrubého domácího produktu (HDP) o 1,8 procenta. Zpomalení by mohlo pomoci zmírnit snížení úrokových sazeb. OECD předpokládá, že americká centrální banka (Fed) do konce příštího roku sníží základní úrok na 3,5 procenta ze současného pásma 4,75 až 5,00 procenta.



Čínská ekonomika by letos mohla vykázat růst o 4,9 procenta. Na příští rok OECD odhaduje, že tempo růstu zpomalí na 4,5 procenta, zejména kvůli slábnoucí spotřebitelské poptávce a krizi v realitním sektoru.



Eurozóně pak organizace předpovídá na letošek růst o 0,7 procenta a na příští rok o 1,3 procenta. Ke zrychlení tempa růstu skoro na dvojnásobek by měl přispět rychlejší růst příjmů, než o kolik se zvýší inflace. Německo, které má největší ekonomiku v Evropě, letos vykáže růst o 0,1 procenta, příští rok pak tempo zrychlí na jedno procento, odhaduje OECD. Z ekonomik eurozóny by si letos mělo nejlépe vést Španělsko, kde se HDP zvýší podle odhadu o 2,8 procenta a příští rok o 2,2 procenta.



OECD zvýšila výhled pro britskou ekonomiku, a to díky vysokému růstu mezd. Letos by se tam HDP mohl zvýšit o 1,1 procenta a příští rok o 1,2 procenta. V květnu OECD počítala na letošek s růstem o 0,4 procenta a na příští rok o jedno procento.



Naopak pro Japonsko OECD výhled výrazně zhoršila. Letos tam čeká pokles HDP o 0,1 procenta místo dosud odhadovaného růstu o 0,5 procenta. Japonsko by tak zaznamenalo první pokles od roku 2020. Příští rok by ale japonská ekonomika měla vzrůst o 1,4 procenta, což by bylo o 0,3 procentního bodu více, než uváděla předchozí prognóza.