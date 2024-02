OECD zlepšila výhled růstu ekonomiky, varuje ale před útoky v Rudém moři

Globální ekonomika si v letošním roce povede lépe, než se čekalo. Ve svém výhledu to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu ekonomiky zvýšila na 2,9 procenta, zatímco v listopadu předpovídala růst o 2,7 procenta. Varuje ale před útoky povstalců na obchodní lodě v Rudém moři a jejich dopadem na inflaci.



Ke zlepšení výhledu přispívá zejména vývoj ve Spojených státech, který je lepší, než se čekalo. Naopak eurozóna si proti dosavadnímu očekávání povede hůře. Loni globální ekonomika vzrostla o 3,1 procenta.



Výhled na příští rok OECD ponechala beze změn a dál předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) světa se zvýší o tři procenta. V té době už by globální ekonomika měla těžit z příznivějších podmínek, mimo jiné proto, že se očekává snižování úrokových sazeb, a tedy zlevnění peněz. Dál zvolňovat by měla také inflace.



Spojeným státům OECD na letošní rok předpovídá růst o 2,1 procenta, na rok příští pak o 1,7 procenta. Mírnější inflace totiž pomáhá růstu mezd a je i důvodem ke zmírnění měnové politiky. Původně organizace očekávala, že růst americké ekonomiky letos dosáhne 1,5 procenta. Výhled na příští rok OECD ponechala beze změn.



Růst eurozóny v letošním roce OECD očekává o 0,6 procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 0,9 procenta. Výhled na příští rok pak organizace snížila na 1,3 procenta z listopadového odhadu 1,5 procenta.



Nepříznivý vliv na vývoj globální ekonomiky ale mohou mít útoky jemenských povstalců na obchodní lodě v Rudém moři. Dopady v tuto chvíli hodnotí jako mírné, ale pokud se dál budou zvyšovat sazby za přepravu zboží po moři, mohly by po roce přidat k inflaci spotřebitelských cen 0,4 procentního bodu.