Gamestop (+50 %) vylétla na zisku i síle tržeb. Kam až může růst?

Společnost GameStop ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku překvapivě vykouzlila zisk a překonala odhady analytiků ohledně tržeb. Trh tento výkon odměňuje růstem akcií v premarketu amerického obchodování až o 50 % nad 26 USD/akcie.

Čistý zisk tohoto prodejce videoher z Grapevine z Texasu za poslední kvartál roku činil 48,2 milionu dolarů a jde tak o první zisk za poslední dva roky - o rok dříve vykázal ztrátu 147,5 milionu dolarů. Zisk na akcii se vyšplhal na 16 centů ve srovnání se ztrátou 49 centů o rok dříve. Čisté tržby klesly o 1,2 % na 2,23 miliardy dolarů za tři měsíce končící 28. lednem, přesto však byly vyšší než 2,18 miliard dolarů, které odhadoval trh.

"Společnosti GameStop se ve svých analýzách v podstatě nevěnujeme, jelikož těžko určit, co je v jejím případě signál, a co pouhý šum. Při zběžném pohledu je však zjevné, že management svým odpůrcům ve 4Q ukázal, že cesta k profitabilitě existuje a je nutno uznat, že minimálně na poli nákladů byl odveden slušný kus práce. Provozní náklady se koneckonců podařilo osekat o téměř 20 % a to i v době inflačních tlaků na mzdy," uvádí analytik Patria Finance Ján Hladký. "Otázkou ale je, kam až GameStop může růst," pokračuje Hladký: "Tržby mají dlouhodobě klesající trend, což se může vlivem úsporných opatření ještě zhoršit. Budeme-li uvažovat 6 mld. USD tržeb jako základ pro valuaci (tedy alespoň stagnaci na loňských hodnotách) a 6% ziskovou marži (rok 2018, maximum v historii firmy), zjistíme, že se čistý zisk dokáže bez růstu tržeb vyšplhat maximálně na 360 mil. USD. Vyděleno 300 mil. kusů akcií nám to dává čistý zisk na akcii 1,18 USD. Při ceně 26 USD za akcii (dnešní cena před otevřením trhu) dostáváme valuaci P/E 22x, což pro stagnující společnost není zrovna málo. A dostat se na 1,18 USD nějaký ten rok potrvá, rozhodně to nebude hned. Sečteno a podtrženo, pokud GameStop neukáže, že dokáže i růst, měla by být cena 25 USD za akcii stropem."

GameStop měl problémy se ziskovostí, když herní průmysl přešel od fyzických disků ke stahování online. Navíc na něj dopadla omezení dodavatelského řetězce na konzolích a relativně krátký harmonogram nových her v loňském roce. A navíc klesl prodej videoher v USA v roce 2022 o 5 %, uvedl průmyslový výzkumník NPD Group.

Naopak světlým bodem čtvrtletních výsledků GameStop byl prodej fyzických sběratelských předmětů, což společnost označila za dlouhodobou prioritu. Tržby v této kategorii vzrostly o 12 % na 313,2 milionu USD, zatímco tržby v kategorii hardwaru a příslušenství narostly o 4,6 % na 1,24 miliardy. Tržby za software naproti tomu klesly o 15 % na 670,4 milionu dolarů.

GameStop se také postupně zvládá vyrovnávat se se zásobami. Ty mu po pandemii zůstaly nahromaděné z dříve vysoké poptávky během rané éry Covidu. Společnost na konci roku snížila objem zásob na 682,9 milionů USD z 915 milionů USD o rok dříve.

Aktivistický investor Ryan Cohen vstoupil do představenstva GameStop a v roce 2021 se stal jeho předsedou, přičemž zahájil reorganizaci, která zahrnovala sesazení finančního ředitele a vlnu propouštění v celé společnosti. Přesun do digitálních aktiv (společnost loni na podzim oznámila partnerství s nyní zkrachovalou kryptoměnovou burzou FTX US) zatím přinesl smíšené výsledky.

"Jedním dechem dodáváme, že akcie GameStop se chovají všechno jen ne racionálně a s nějakými valuacemi si rozhodně hlavu nedělají. Co se dnes děje s jejich cenou bude dozajista výsledkem i zavírání krátkých pozic. Společnost má koneckonců tolik odpůrců, kolik má příznivců a soudě dle dat z terminálu Bloomberg bylo ke včerejšku shortováno víc než 20 % objemu volně obchodovaných akcií (free-float). V té chvíli nepotřebujete moc, abyste celou loď pořádně rozhoupali. I když 50% pozitivní pohyb po kvartálních výsledcích se skutečně jen tak nevidí," konstatuje Ján Hladký. "To však jen podtrhuje, že investice do akcií GameStop je zásadně jen pro ty nejodvážnější, jelikož jejich cena nenese téměř žádnou informativní hodnotu," uzavírá.