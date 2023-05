Sev.en se rozhlíží po dalších příležitostech v USA, Austrálii a Kanadě, fosilní aktiva jsou podle ní levná

Český miliardář a finančník Pavel Tykač se poohlíží po akvizicích ve Spojených státech a Austrálii. Chce pokračovat v sérii obchodů zaměřených na produkci elektřiny, těžbu uhlí a práva na těžbu, které mají vysokou výnosnost a jsou ze sektorů, kterým se ostatní vyhýbají. Tykač to řekl v rozhovoru s agenturou Reuters.



Tykačova společnosti Sev.en Global Investments nedávno oznámila, že koupila těžební práva na termální uhlí v Austrálii na pozemcích s rozlohou téměř 8000 hektarů. V Austrálii to byla třetí transakce Sev.en Global Investments za posledních osm měsíců. Vloni společnost převzala elektrárnu Delta Electricity spolu s doly v Novém Jižním Walesu a Australian Salt Lake , což je firma na těžbu prémiového hnojiva v Západní Austrálii.



Tykač, jehož majetek časopis Forbes odhadl na osm miliard USD (170,8 miliard Kč), řekl, že se bude poohlížet po podobných obchodech ve Spojených státech, Austrálii a Kanadě, tedy v zemích, ve kterých podle něj funguje právní stát a je tam dobrá politická předvídatelnost pro podnikání.



Svět uhlí a fosilních paliv je podle Tykače tak špatně financovatelný, že to způsobuje, že tato aktiva jsou mnohem levnější, protože musí být financována vlastním kapitálem. A jeho firma má dostatek vlastního kapitálu, aby si mohla dovolit projekty v řádu jednotek miliard USD. Fosilní průmysl sice má být postupně ukončen, ale zatím podle něj nabízí silné výnosy.



"Bezpochyby to jednoho dne skončí, ale v tuto chvílí jsou v tomto sektoru příležitosti a nemyslíme si, že je zde nějaký velký spěch, že tyto elektrárny jsou potřebné," řekl Tykač. Dodal, že skupina loni vykázala zisk před zdaněním, odečtením úroků a odpisy (EBITDA) zhruba 2,5 miliardy eur (58,5 miliardy Kč) a letos očekává o něco nižší nebo podobný výsledek.



Hnědouhelné elektrárny v Česku budou podle Tykače od roku 2026 ztrátové, ale ještě nějakou dobu zůstanou nepostradatelné pro národní síť. Vláda by tak brzy měla oznámit, zda poskytne podporu pro udržení jejich provozu. Údržba elektráren stojí hodně a pokud má firma tyto peníze vydat, je potřeba, aby do konce roku věděla, zda tyto elektrárny budou fungovat ještě několik let, dodal Tykač. Podle něj budou uhelné elektrárny potřebné zejména v zimě, kdy je vysoká poptávka a solární a větrné elektrárny nemusejí v této době moc vyrábět. Podle něj se elektrárenská síť neobejde bez uhlí ani za pět let a vláda by měla přinést nějaké řešení.



Státní podpora pro uhelné elektrárny je nepřijatelná. Podle Tykače ale mohou existovat určité způsoby, jak zajistit provoz uhelných elektráren, dokud budou potřebné, například prostřednictvím dlouhodobých výkupních smluv. Česká vláda plánuje odstavit uhelné elektrárny do roku 2033, ale podle Tykače by se tak mohlo stát mnohem dříve, pokud vláda nezasáhne.



Skupina Sev.en je významnou společností na energetickém trhu v ČR. Podniká v řadě sektorů od těžby a výroby hnědého uhlí v Evropě po výrobu elektrické energie a tepla.