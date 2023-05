Americké akcie mohou zaostávat, technologie se k celému trhu dostaly na nová maxima

Fed to už nyní přehnal s utahováním a to se projeví na ekonomickém vývoji ve druhé polovině roku. Pro Bloomberg to uvedl Steve Brice, který působí jako investiční ředitel ve Wealth Management. Na recesi podle něj ukazuje řada indikátorů včetně tvaru výnosové křivky.



Brice tedy hovoří o „zvýšeném riziku recese“, k němu nyní přispívají i tenze v segmentu regionálních bank. Ekonomové jeho společnosti tak čekají už letos snižování sazeb, i když ne tak razantní jako trhy. konkrétně hovoří o dvojím snížení sazeb ke konci roku, trhy přitom podle experta nyní počítají s tím, že sazby půjdou letos dolů čtyřikrát.



Americké akcie se momentálně „zdají být epicentrem výzev v celé globální ekonomice“. Naopak čínské hospodářství je nyní podle experta jedním z tahounů globálního růstu . Brice k tomu dodal, že podle některých názorů by mohlo zpomalování světové ekonomické aktivity prospívat dolaru. Nicméně podle něj platí, že pokud jsou centrem tohoto zpomalování právě Spojené státy, tato logika platit nemusí.



Akciím Brice v současnosti moc nefandí, orientoval by se u nich přitom spíše na Asii a důvodem je popsaný vývoj ve světové ekonomice. Recese v USA by přitom byla „nejvíce předpovídanou v historii“. Brice totiž stejně jako řada dalších poukazuje na to, že o recesi v americké ekonomice se široce diskutuje už delší dobu.



Brice poukázal na závěr rozhovoru na to, že akciové trhy si jako riziková aktiva začaly připisovat zisky na podzim minulého roku. Ty jsou přitom do značné míry taženy opětovným příklonem investorů k technologiím. Tomuto tématu se věnuje , která v následujícím grafu ukazuje výkony technologického sektoru relativně k celému trhu:





Zdroj: Twitter



Návratnost technologií relativně k celému indexu si doposud prošla třemi cykly, prvního vrcholu bylo dosaženo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, pak na konci let devadesátých. Nyní se sektor pohybuje na třetích, doposud nejvyšších relativních maximech.



Zdroj: Bloomberg