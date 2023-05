Matejka z JPMorgan hlásí konec nadprůměrného výkonu evropských akcií. To však automaticky neznamená preferenci USA

Stratégové Chase signalizují konec jejich preferencí evropských akcií oproti těm americkým. Evropa těžila ze znovuotevření Číny a méně závažné energetické krize, než se původně očekávalo, zatímco ekonomika se také držela relativně dobře. Nyní je podle nich na čase vybírat zisky.

"Věříme, že nastal čas ukončit nadvážení eurozóny oproti USA," napsali v úterý stratégové vedení Mislavem Matejkou. Po ziscích na akciích eurozóny za posledních sedm měsíců by investoři „měli tyto zisky vybrat,“ dodal stratég.



Akciový index MSCI European Economic and Monetary Union Index vzrostl v místní měně ze svých minim na konci září o téměř 28 %. To je zhruba dvakrát více než index S&P 500 za stejné období. A tento silný výkon je ještě markantnější v dolarovém vyjádření - evropský index by tak vyletěl o 45 % díky prudkému nárůstu eura vůči dolaru.

Ale říká, že tento pohon již začíná slábnout a že ekonomika regionu začíná vykazovat negativní překvapení. Podle Matejky budou defenzívnější sektory, včetně základních výrobků, veřejných služeb a zdravotnictví, v letošním roce nadále nabírat na síle a podpoří tak snížení ratingu eurozóny (která „celosvětově vždy představovala cyklickou hodnotovou sázku“) na podvážit.



Od té doby, kdy během minulého roku uvedla, že je u akcií eurozóny nadvážená oproti akciím USA, index MSCI pro tento region vzrostl v místní měně o 17 % ve srovnání se 4% ziskem na amerických akcií. Celkově byl Matejka ohledně výhledu na akcie ke konci roku 2022 opatrný poté, co u nich byl po většinu roku optimistický, i když akcie klesaly.

Navzdory silnému výkonu zůstávají akcie v eurozóně ve srovnání s těmi v USA extrémně levné a obchodují se s přibližně 30% slevou na základě forwardových poměrů ceny k zisku. Podle stratégů je však nepravděpodobné, že by laciné valuace poskytly regionu v současném recesním prostředí polštář.



Snížení ratingu evropských akcií však není výzvou k preferování USA, protože i tento region zůstává podvážený. Matejkovými oblíbenými regiony jsou aktuálně Velká Británie, Japonsko a některé části rozvinutých akciových trhů, jako je Švýcarsko.



Zdroj: Bloomberg